https://crimea.ria.ru/20230920/pogib-pod-kremennoy-v-sevastopole-provodili-v-posledniy-put-boytsa-svo-1131559472.html

Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО

Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО

Мотострелка, который погиб под Кременной в Луганской Народной Республике, похоронили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T19:43

2023-09-20T19:43

2023-09-20T19:52

севастополь

михаил развожаев

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Мотострелка, который погиб под Кременной в Луганской Народной Республике, похоронили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Алексей Кузнецов получил высшее военное образование. Служил в различных частях нашей страны. После увольнения из рядов ВС РФ переехал жить в Саратов. Но постоянно приезжал в отпуск в родной город Севастополь вместе с сыном. Здесь живет его мама, которая работает педагогом.В июле этого года, по информации Михаила Развожаева, майор Алексей Кузнецов решил участвовать в специальной военной операции и подписал контракт с Минобороны. Служил он в мотострелковых подразделениях. В одном из сложнейших боев под Кременной Алексей Кузнецов погиб. Будем помнить нашего героя!Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героямиПогиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым ЯремчукомПогибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО

севастополь

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2023

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севастополь, михаил развожаев, память, утраты