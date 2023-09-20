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Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО
Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО
Мотострелка, который погиб под Кременной в Луганской Народной Республике, похоронили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T19:43
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севастополь
михаил развожаев
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Мотострелка, который погиб под Кременной в Луганской Народной Республике, похоронили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Алексей Кузнецов получил высшее военное образование. Служил в различных частях нашей страны. После увольнения из рядов ВС РФ переехал жить в Саратов. Но постоянно приезжал в отпуск в родной город Севастополь вместе с сыном. Здесь живет его мама, которая работает педагогом.В июле этого года, по информации Михаила Развожаева, майор Алексей Кузнецов решил участвовать в специальной военной операции и подписал контракт с Минобороны. Служил он в мотострелковых подразделениях. В одном из сложнейших боев под Кременной Алексей Кузнецов погиб. Будем помнить нашего героя!Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героямиПогиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым ЯремчукомПогибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты
Погиб под Кременной: в Севастополе проводили в последний путь бойца СВО

Погибшего в бою под Кременной севастопольца похоронили на родине

19:43 20.09.2023 (обновлено: 19:52 20.09.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлексей Кузнецов
Алексей Кузнецов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Мотострелка, который погиб под Кременной в Луганской Народной Республике, похоронили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь нашего воина — майора Алексея Кузнецова. Он родился в Севастополе, учился в школе № 22 имени Н.А. Острякова", — написал губернатор в Telegram-канале.

Алексей Кузнецов получил высшее военное образование. Служил в различных частях нашей страны. После увольнения из рядов ВС РФ переехал жить в Саратов. Но постоянно приезжал в отпуск в родной город Севастополь вместе с сыном. Здесь живет его мама, которая работает педагогом.
В июле этого года, по информации Михаила Развожаева, майор Алексей Кузнецов решил участвовать в специальной военной операции и подписал контракт с Минобороны. Служил он в мотострелковых подразделениях. В одном из сложнейших боев под Кременной Алексей Кузнецов погиб. Будем помнить нашего героя!
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