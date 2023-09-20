https://crimea.ria.ru/20230920/muzhchina-pogib-pri-povtornom-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1131547460.html
Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
В результате повторного обстрела Белгородской области один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:03
2023-09-20T13:03
2023-09-20T13:03
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В результате повторного обстрела Белгородской области один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще один мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями брюшной полости и верхних конечностей. Снарядами ВСУ также повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.Ранее сообщалось, что при прямом попадании снаряда в частный дом при ударе боевиков по Максимовке пострадала женщина. Она получила контузию, но от госпитализации категорически отказалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник уничтожен на подлете к БелгородуВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненыйУкраинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, общество, новости
Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Максимовка в Белгородской области