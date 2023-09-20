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Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
В результате повторного обстрела Белгородской области один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:03
2023-09-20T13:03
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В результате повторного обстрела Белгородской области один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще один мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями брюшной полости и верхних конечностей. Снарядами ВСУ также повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.Ранее сообщалось, что при прямом попадании снаряда в частный дом при ударе боевиков по Максимовке пострадала женщина. Она получила контузию, но от госпитализации категорически отказалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник уничтожен на подлете к БелгородуВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненыйУкраинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МО
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, общество, новости
Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области

Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Максимовка в Белгородской области

13:03 20.09.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела села Максимовка в Белгородской области
Последствия обстрела села Максимовка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В результате повторного обстрела Белгородской области один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Еще один мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями брюшной полости и верхних конечностей.
Снарядами ВСУ также повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.
Ранее сообщалось, что при прямом попадании снаряда в частный дом при ударе боевиков по Максимовке пострадала женщина. Она получила контузию, но от госпитализации категорически отказалась.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковОбществоНовости
 
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