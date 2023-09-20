Главные новости Крыма: 20 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 20 сентября
© AP Photo Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Квартиру семьи Зеленских выставят на аукцион. В Крыму заканчивается подготовка к отопительному сезону. Крымские туристические компании ожидают господдержки. ВСУ атаковали Севастополь. На границе Севастополя и Бахчисарайского района возник лесной пожар.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Квартира семьи Зеленских пойдет с молотка
Почти 24 миллиона рублей – такую рыночную стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия озвучил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Квартиру продадут на открытом аукционе. Всего на торги планируют выставить 154 объекта: здания и помещения в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае.
Отопительный сезон близко
Готовность жилого фонда и объектов соцкультбыта Крыма к отопительному сезону - 97,7%. Об этом сообщила замглавы республиканского минЖКХ Оксана Михайличенко в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Тепловые сети готовы к запуску на 100%, котельные - на 96%, центральные тепловые пункты - на 91%.
Туристическая отрасль Крыма ждет господдержки
Документы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника подали более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли. Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова заявил, что сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает новые меры поддержки туротрасли. Предложения будут проработаны в течение недели.
Атаки на Севастополь
ВСУ несколько раз за день пытались атаковать Севастополь. Силами ПВО были сбиты беспилотники в Верхнесадовом и Каче. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Позже глава региона рассказал об отражении службами ПВО ракетной атаки на Севастополь.
Дым на границе Севастополя и Бахчисарайского района
4500 квадратных метров – такую площадь охватил огонь на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара стало возгорание травы. Из-за ветра огонь перекинулся на лесную хвойную подстилку под деревьями.