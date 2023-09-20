https://crimea.ria.ru/20230920/glavnye-novosti-kryma-20-sentyabrya-1131560257.html

Главные новости Крыма: 20 сентября

Главные новости Крыма: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Главные новости Крыма: 20 сентября

Квартиру семьи Зеленских выставят на аукцион. В Крыму заканчивается подготовка к отопительному сезону. Крымские туристические компании ожидают господдержки. ВСУ РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T22:05

2023-09-20T22:05

2023-09-20T22:05

главное за день

крым

владимир зеленский (президент украины)

владимир константинов

национализация в крыму

жкх крыма и севастополя

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131374054_0:59:1350:818_1920x0_80_0_0_de06ef84e13044a86b643809fa83eda9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Квартиру семьи Зеленских выставят на аукцион. В Крыму заканчивается подготовка к отопительному сезону. Крымские туристические компании ожидают господдержки. ВСУ атаковали Севастополь. На границе Севастополя и Бахчисарайского района возник лесной пожар.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Квартира семьи Зеленских пойдет с молоткаПочти 24 миллиона рублей – такую рыночную стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия озвучил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Квартиру продадут на открытом аукционе. Всего на торги планируют выставить 154 объекта: здания и помещения в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае.Отопительный сезон близкоГотовность жилого фонда и объектов соцкультбыта Крыма к отопительному сезону - 97,7%. Об этом сообщила замглавы республиканского минЖКХ Оксана Михайличенко в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Тепловые сети готовы к запуску на 100%, котельные - на 96%, центральные тепловые пункты - на 91%.Туристическая отрасль Крыма ждет господдержкиДокументы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника подали более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли. Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова заявил, что сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает новые меры поддержки туротрасли. Предложения будут проработаны в течение недели.Атаки на СевастопольВСУ несколько раз за день пытались атаковать Севастополь. Силами ПВО были сбиты беспилотники в Верхнесадовом и Каче. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Позже глава региона рассказал об отражении службами ПВО ракетной атаки на Севастополь.Дым на границе Севастополя и Бахчисарайского района4500 квадратных метров – такую площадь охватил огонь на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара стало возгорание травы. Из-за ветра огонь перекинулся на лесную хвойную подстилку под деревьями.

https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-nachalos-proizvodstvo-podsolnechnogo-masla-iz-semyan-novogo-urozhaya-1131556894.html

https://crimea.ria.ru/20230920/ot-pushkina-do-bredberi-krymchane-nazvali-svoikh-lyubimykh-pisateley-1131555226.html

https://crimea.ria.ru/20230920/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-vecher-sredy-1131558084.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, владимир зеленский (президент украины), владимир константинов, национализация в крыму, жкх крыма и севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма