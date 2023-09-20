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Главные новости Крыма: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Главные новости Крыма: 20 сентября
Главные новости Крыма: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Главные новости Крыма: 20 сентября
Квартиру семьи Зеленских выставят на аукцион. В Крыму заканчивается подготовка к отопительному сезону. Крымские туристические компании ожидают господдержки. ВСУ РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T22:05
2023-09-20T22:05
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крым
владимир зеленский (президент украины)
владимир константинов
национализация в крыму
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Квартиру семьи Зеленских выставят на аукцион. В Крыму заканчивается подготовка к отопительному сезону. Крымские туристические компании ожидают господдержки. ВСУ атаковали Севастополь. На границе Севастополя и Бахчисарайского района возник лесной пожар.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Квартира семьи Зеленских пойдет с молоткаПочти 24 миллиона рублей – такую рыночную стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия озвучил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Квартиру продадут на открытом аукционе. Всего на торги планируют выставить 154 объекта: здания и помещения в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае.Отопительный сезон близкоГотовность жилого фонда и объектов соцкультбыта Крыма к отопительному сезону - 97,7%. Об этом сообщила замглавы республиканского минЖКХ Оксана Михайличенко в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Тепловые сети готовы к запуску на 100%, котельные - на 96%, центральные тепловые пункты - на 91%.Туристическая отрасль Крыма ждет господдержкиДокументы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника подали более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли. Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова заявил, что сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает новые меры поддержки туротрасли. Предложения будут проработаны в течение недели.Атаки на СевастопольВСУ несколько раз за день пытались атаковать Севастополь. Силами ПВО были сбиты беспилотники в Верхнесадовом и Каче. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Позже глава региона рассказал об отражении службами ПВО ракетной атаки на Севастополь.Дым на границе Севастополя и Бахчисарайского района4500 квадратных метров – такую площадь охватил огонь на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара стало возгорание травы. Из-за ветра огонь перекинулся на лесную хвойную подстилку под деревьями.
https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-nachalos-proizvodstvo-podsolnechnogo-masla-iz-semyan-novogo-urozhaya-1131556894.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, крым, владимир зеленский (президент украины), владимир константинов, национализация в крыму, жкх крыма и севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма
Главные новости Крыма: 20 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 20 сентября

22:05 20.09.2023
 
© AP Photo Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Квартиру семьи Зеленских выставят на аукцион. В Крыму заканчивается подготовка к отопительному сезону. Крымские туристические компании ожидают господдержки. ВСУ атаковали Севастополь. На границе Севастополя и Бахчисарайского района возник лесной пожар.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Квартира семьи Зеленских пойдет с молотка

Почти 24 миллиона рублей – такую рыночную стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия озвучил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Квартиру продадут на открытом аукционе. Всего на торги планируют выставить 154 объекта: здания и помещения в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае.
В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожая - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
17:53
В Крыму началось производство подсолнечного масла из семян нового урожая

Отопительный сезон близко

Готовность жилого фонда и объектов соцкультбыта Крыма к отопительному сезону - 97,7%. Об этом сообщила замглавы республиканского минЖКХ Оксана Михайличенко в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК. Тепловые сети готовы к запуску на 100%, котельные - на 96%, центральные тепловые пункты - на 91%.

Туристическая отрасль Крыма ждет господдержки

Документы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника подали более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли. Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова заявил, что сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает новые меры поддержки туротрасли. Предложения будут проработаны в течение недели.
Крымбукфест - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
19:37
От Пушкина до Брэдбери: крымчане назвали своих любимых писателей

Атаки на Севастополь

ВСУ несколько раз за день пытались атаковать Севастополь. Силами ПВО были сбиты беспилотники в Верхнесадовом и Каче. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Позже глава региона рассказал об отражении службами ПВО ракетной атаки на Севастополь.

Дым на границе Севастополя и Бахчисарайского района

4500 квадратных метров – такую площадь охватил огонь на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара стало возгорание травы. Из-за ветра огонь перекинулся на лесную хвойную подстилку под деревьями.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
21:04Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту на вечер среды
 
Главное за деньКрымВладимир Зеленский (президент Украины)Владимир КонстантиновНационализация в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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22:22Главные события и заявления вторника, 20 сентября
22:05Главные новости Крыма: 20 сентября
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