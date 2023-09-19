https://crimea.ria.ru/20230919/uchenyy-razvenchal-mify-vrazheskoy-propagandy-o-zoe-kosmodemyanskoy-1131530354.html

Ученый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое Космодемьянской

Ученый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое Космодемьянской - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Ученый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое Космодемьянской

Образы народных героев часто становятся целью вражеской пропаганды, которая стремится их развенчать и опозорить. Именно так произошло с героиней Великой... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T20:57

2023-09-19T20:57

2023-09-19T23:16

радио "спутник в крыму"

зоя космодемьянская

владимир орехов

история

великая отечественная война

мнения

крым

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Владимир Орехов о Зое Космодемьянской Владимир Орехов о Зое Космодемьянской audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Образы народных героев часто становятся целью вражеской пропаганды, которая стремится их развенчать и опозорить. Именно так произошло с героиней Великой Отечественной войны Зоей Космодемьянской, столетие со дня рождения которой отмечается в этом году. В эфире радио "Sputnik в Крыму" профессор института филологии КФУ имени Вернадского Владимир Орехов развенчал мифы, порочащие память о народной героине.Дискредитировать героев Великой Отечественной войны начали примерно с начала 90-х годов, говорит он.Начиная с античных времен, люди передают из уст в уста легенды о героях – Ахиллесе, Геракле, Одиссее и прочих. Реальных исторических данных о них нет, но в памяти людей они сохранились как носители всех тех качеств, которые народ считал достойными почитания.Применительно к русской культуре это Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, которых народ наделяет недюжинной силой и отвагой, но исторических сведений об их прототипах также очень мало.Что касается современных героев, то это уже исторические персонажи. И если опошлить былинных героев вряд ли кому-то удастся, то с реальными личностями все обстоит совершенно иначе. Пример Зои Космодемьянской – яркое тому подтверждение.Миф №1. Зоя Космодемьянская якобы страдала психическим заболеваниемВ интернете упорно гуляют разного рода статьи, в которых излагается версия о том, что Космодемьянская страдала шизофренией.Ни одного документа, подтверждающего постановку каких-либо психиатрических диагнозов Зое Космодемьянской, никто не приводит, потому что их просто нет, утверждает профессор Орехов."Попытка выдать Зою Космодемьянскую за сумасшедшую – это попытка насадить такую мысль, что на героизм способен только человек, неполноценный умственно, психически. Человек нормальный – он якобы должен тут же подчиниться силе, ценить себя, ценить свою собственность и все. Это психология труса. Любой трус найдет для себя оправдание, я не для этого родился, меня не для этого учили, моя жизнь – слишком большая ценность, и так далее".Миф №2. Зоя Космодемьянская выросла в "людоедском" государствеЭту версию в одном из своих недавних эфиров распространил признанный в России иноагентом Александр Невзоров. Дескать, девушка была воспитана в государстве, где совершенно не ценят человеческую жизнь, и отсюда ее жестокость по отношению к людям."Последняя нападка была от Невзорова, там вообще ни одного факта, - комментирует Владимир Орехов. – Говорится, что Зоя якобы выросла в каком-то людоедском государстве, поэтому она не жалела ни себя, ни других. Невзоров просто не представляет, что для какого-то человека есть большая ценность, чем он сам. Эта ценность – народ, родные, семья, то, за что она шла воевать. Наконец, идея о справедливом социальном устройстве. Если Невзорову непонятно, что человек может пожертвовать собой, это еще не значит, что такого не может быть".Миф №3. Зоя Космодемьянская безжалостно жгла дома своих согражданКомсомолке Зое Космодемьянской было дано задание уничтожить дома, где дислоцировались фашисты. Фашистам ее сдали хозяева этих домов, которые хотели тем самым защитить свою частную собственность."Ее обвиняют в том, что это бесчеловечный поступок. Но мы сейчас видим, как идет война на самом деле. Если не уничтожать противника в местах его дислокации, даже если это наши дома, если не взрывать наши мосты, которые оказались на территории противника, заводы, то нам за этот псевдогуманизм придется расплачиваться жизнями своих солдат. И если кому-то жаль своего частного дома, давайте вспомним, что она жизнью пожертвовала. Солдат в окопе жертвует своей жизнью, и нельзя расплачиваться за деревянный дом или какой-то сарай их жизнями".Это только начало войны, люди вроде Невзорова вернутся и будут опять этого требовать, они уже возвращаются.Западу выгодно насаждать психологию трусаЗачем иноагенты вроде Невзорова продолжают топтать память таких героев Великой Отечественной, как Зоя Космодемьянская? Потому что они стараются насадить русским психологию трусов и индивидуалистов, резюмирует ученый.Очерняя образ Зои Космодемьянской, западные идеологи вольно или невольно возвеличивают тех, кто ей противостоял. По их мнению, благоразумно и правильно поступает тот человек, у которого во главе угла собственное эго, карьера, деньги.Он отмечает тот факт, что после начала СВО народ стал требовать, чтобы его героев защитили, и эти требования власть начала удовлетворять. Однако, по мнению собеседника редакции, это лишь начало. И если не противостоять этому, образы народных героев будут осквернять вновь и вновь.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ выпустит монету в честь Зои КосмодемьянскойВ Минобороны РФ рассказали об уничтожении военных мемориалов на УкраинеОтец, Железный человек и ветераны: кого в России дети считают героями

https://crimea.ria.ru/20230914/kerch-otmechaet-50-let-so-dnya-prisvoeniya-ey-zvaniya-gorod-geroy-1131382436.html

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зоя космодемьянская, владимир орехов, история, великая отечественная война, мнения, крым