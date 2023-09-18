https://crimea.ria.ru/20230918/perebit-gazoprovod-novaya-kakhovka-ostalas-bez-gaza-posle-ataki-vsu-1131491079.html

Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ

Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ

Подача газа прекращена во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T13:17

2023-09-18T13:17

2023-09-18T13:18

новая каховка

обстрелы всу

херсонская область

новые регионы россии

общество

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Подача газа прекращена во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Аварийная служба Херсонгаза уже осмотрела повреждения и определила план ремонтно-восстановительных работ."В связи с необходимостью выполнения ремонтно-восстановительных работ в Новокаховском городском округе перекрыто газоснабжение. Планируется, что ремонт газопровода будет проведен в течение двух-трех дней", - уточнили в пресс-службе.Как сообщалось, 15 сентября ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Пострадали 15 человек, один погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам ХерсонщиныВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаОбстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек

https://crimea.ria.ru/20230918/vsu-trizhdy-za-utro-udarili-po-kurskoy-oblasti-ranena-zhenschina-1131488207.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, общество, происшествия, новости