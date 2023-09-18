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Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ
Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ
Подача газа прекращена во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T13:17
2023-09-18T13:17
2023-09-18T13:18
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Подача газа прекращена во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Аварийная служба Херсонгаза уже осмотрела повреждения и определила план ремонтно-восстановительных работ."В связи с необходимостью выполнения ремонтно-восстановительных работ в Новокаховском городском округе перекрыто газоснабжение. Планируется, что ремонт газопровода будет проведен в течение двух-трех дней", - уточнили в пресс-службе.Как сообщалось, 15 сентября ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждения получили многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", расположенная поблизости школа, припаркованные автомобили. По данным властей региона, удар был нанесен ракетой. Пострадали 15 человек, один погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 80 прилетов: ВСУ снова бьют по мирным городам ХерсонщиныВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные домаОбстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек
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новая каховка, обстрелы всу, херсонская область, новые регионы россии, общество, происшествия, новости
Перебит газопровод: Новая Каховка осталась без газа после атаки ВСУ
Все населенные пункты Новой Каховки остались без газа из-за повреждения газопровода
13:17 18.09.2023 (обновлено: 13:18 18.09.2023)