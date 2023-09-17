https://crimea.ria.ru/20230917/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-obstanovka-na-utro-voskresenya-1131473253.html
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро воскресенья
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро воскресенья
Керченская паромная переправа в воскресенье работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T09:35
2023-09-17T09:35
2023-09-17T09:35
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керченская паромная переправа
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота."Согласно прогнозу Росгидромета, 17 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +23…25 градусов. Температура воды в море +21…22 градуса", – говорится в Telegram-канале ведомства.За минувшие сутки выполнено 16 рейсов. После возобновления работы Керченской переправы 17 июля паромами в обе стороны перевезено 144 632 пассажира, 33 047 автомобилей и 4 560 пассажирских автобусов.Всего с момента запуска морского сообщения через пролив 8 октября 2022 года по 17 сентября через пролив в обе стороны перевезено 344 896 пассажиров и 194 302 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 792 рейса.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро воскресеньяВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотниковБез осадков: погода в Крыму в воскресенье
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, транспорт, морской транспорт, общество, новости крыма, погода в крыму
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на утро воскресенья
Керченская переправа 17 сентября работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 17 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +23…25 градусов. Температура воды в море +21…22 градуса", – говорится в Telegram-канале ведомства.
За минувшие сутки выполнено 16 рейсов. После возобновления работы Керченской переправы 17 июля паромами в обе стороны перевезено 144 632 пассажира, 33 047 автомобилей и 4 560 пассажирских автобусов.
Всего с момента запуска морского сообщения через пролив 8 октября 2022 года по 17 сентября через пролив в обе стороны перевезено 344 896 пассажиров и 194 302 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 792 рейса.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.
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