https://crimea.ria.ru/20230917/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1131433985.html

Без осадков: погода в Крыму в воскресенье

Без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Без осадков: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T00:01

2023-09-17T00:01

2023-09-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрета до +23. У берегов Ялты, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +22 градуса.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20230915/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1131438384.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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