https://crimea.ria.ru/20230917/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1131433985.html
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T00:01
2023-09-17T00:01
2023-09-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.Морская вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрета до +23. У берегов Ялты, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +22 градуса.В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20230915/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1131438384.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных и восточных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +16...+18, днем +24...+26 градусов.
Морская вода у берегов Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского прогрета до +23. У берегов Ялты, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +22 градуса.
В западных, южных, центральных районах Крыма и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность.