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Крымский мост: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
Крымский мост: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Крымский мост: обстановка на утро воскресенья
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T08:01
2023-09-17T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
https://crimea.ria.ru/20230914/levuyu-chast-krymskogo-mosta-otkryli-dlya-proezda-1131408833.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

Проезд на досмотр у Крымского моста в воскресенье утром свободен с двух сторон

08:01 17.09.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
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