https://crimea.ria.ru/20230917/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-voskresenya-1131472382.html

Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

Крымский мост: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T08:01

2023-09-17T08:01

2023-09-17T08:01

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крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани утром в воскресенье свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.

https://crimea.ria.ru/20230914/levuyu-chast-krymskogo-mosta-otkryli-dlya-proezda-1131408833.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма