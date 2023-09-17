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Как правильно подбирать кружки для ребенка – психолог
Как правильно подбирать кружки для ребенка – психолог - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Как правильно подбирать кружки для ребенка – психолог
Дополнительные занятия должны нравиться самому ребенку, а не его родителям, стремящимся реализовать через него свои амбиции, при этом число кружков не должно... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T08:31
2023-09-17T08:31
2023-09-17T08:31
дети
юлия богатырева
психология
школа
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Дополнительные занятия должны нравиться самому ребенку, а не его родителям, стремящимся реализовать через него свои амбиции, при этом число кружков не должно быть больше трех. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала психолог Юлия Богатырева.Посещать кружки ребенку полезно: это развивает дисциплину, учит самостоятельности, расширяет кругозор, сказала эксперт.Однако дополнительных занятий не должно быть много: оптимальным количеством кружков для ребенка, помимо основных учебных программ, считается два, максимум три, отмечает психолог. Если школьник посещает больше – это впоследствии может негативно сказаться на его психике. Многие родители считают, что если ребенок постоянно не занят чем-то, то он упустит время и возможности для развития, поэтому записывают на кружки еще до начала учебного года, в том числе первоклашек. "На самом деле детям нужно побыть детьми", тем более если есть необходимость осваиваться в новой среде, отмечает психолог.У ребенка непременно должно быть свободное время, чтобы он мог не только отдохнуть, но и пообщаться со сверстниками, подчеркнула специалист. Что касается желания школьника ничего не делать – здесь могут быть разные причины.Психолог рекомендует дозировать дополнительные занятия по дням, чтобы школьник не переутомлялся. При этом если ему все нравится, то нет ничего плохого, если разные по виду деятельности занятия будут совмещаться в один день, добавила она.Сигналами о том, что ребенку некомфортно в том графике, который родители ему сформировали, будет потеря активности и энтузиазма, быстрая утомляемость, сказала она. И очень важно разговаривать с ребенком, пообещав ему не ругать за попытку отстраниться от дел, а вместе понять, что происходит, и как сделать лучше не в ущерб ни занятиям, ни здоровью, заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителяПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнениеКак травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
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дети, юлия богатырева, психология, школа, мнения
Как правильно подбирать кружки для ребенка – психолог
Богатырева: кружков должно быть не больше трех, и они должны нравиться ребенку
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым.
Дополнительные занятия должны нравиться самому ребенку, а не его родителям, стремящимся реализовать через него свои амбиции, при этом число кружков не должно быть больше трех. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала психолог Юлия Богатырева.
Посещать кружки ребенку полезно: это развивает дисциплину, учит самостоятельности, расширяет кругозор, сказала эксперт.
Однако дополнительных занятий не должно быть много: оптимальным количеством кружков для ребенка, помимо основных учебных программ, считается два, максимум три, отмечает психолог. Если школьник посещает больше – это впоследствии может негативно сказаться на его психике.
"Если перегружать ребенка, это может привести к очень негативным последствиям. Невроз – это один из побочных эффектов, которые могут возникнуть", – сказала Богатырева.
Многие родители считают, что если ребенок постоянно не занят чем-то, то он упустит время и возможности для развития, поэтому записывают на кружки еще до начала учебного года, в том числе первоклашек. "На самом деле детям нужно побыть детьми", тем более если есть необходимость осваиваться в новой среде, отмечает психолог.
"Если это первоклашка, для него это стресс: он попадает в среду, где еще не был, осваивается. И если переключать внимание на дополнительные кружки, то может пройти плавно все, а может вызвать стресс. Поэтому есть смысл подождать хотя бы пару месяцев, чтобы он адаптировался к школе, успел темп для себя выстроить и график", – советует психолог.
У ребенка непременно должно быть свободное время, чтобы он мог не только отдохнуть, но и пообщаться со сверстниками, подчеркнула специалист. Что касается желания школьника ничего не делать – здесь могут быть разные причины.
"Если ребенок лежит на диване, то он, как минимум, просто устал. Потому что у детей, как правило, больше энергии чем у взрослых, и они направляют ее в те сферы, которые им интересны: кто-то играет в куклы или машинки, кто-то смотрит мультики, кто-то бежит на улицу играть с ребятами. И если ребенок лежит – значит ему это в данный момент нужно. Конечно, можно все списать на лень. Но это тоже имеет свои корни. Значит, что-то происходит дома или на улице – может, у ребенка апатия. Нужно с ним разговаривать, если такое происходит постоянно", – объяснила Богатырева.
Психолог рекомендует дозировать дополнительные занятия по дням, чтобы школьник не переутомлялся. При этом если ему все нравится, то нет ничего плохого, если разные по виду деятельности занятия будут совмещаться в один день, добавила она.
"Тут очень важно спрашивать ребенка, что ему действительно по душе, наблюдать за ребенком, посмотреть, что ему больше нравится. А вот нереализованные родительские амбиции очень вредят детям", – отметила Богатырева.
Сигналами о том, что ребенку некомфортно в том графике, который родители ему сформировали, будет потеря активности и энтузиазма, быстрая утомляемость, сказала она. И очень важно разговаривать с ребенком, пообещав ему не ругать за попытку отстраниться от дел, а вместе понять, что происходит, и как сделать лучше не в ущерб ни занятиям, ни здоровью, заключила эксперт.
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