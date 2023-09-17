https://crimea.ria.ru/20230917/kak-pravilno-podbirat-kruzhki-dlya-rebenka--psikholog-1131347333.html

Как правильно подбирать кружки для ребенка – психолог

Как правильно подбирать кружки для ребенка – психолог - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Как правильно подбирать кружки для ребенка – психолог

Дополнительные занятия должны нравиться самому ребенку, а не его родителям, стремящимся реализовать через него свои амбиции, при этом число кружков не должно... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T08:31

2023-09-17T08:31

2023-09-17T08:31

дети

юлия богатырева

психология

школа

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Дополнительные занятия должны нравиться самому ребенку, а не его родителям, стремящимся реализовать через него свои амбиции, при этом число кружков не должно быть больше трех. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала психолог Юлия Богатырева.Посещать кружки ребенку полезно: это развивает дисциплину, учит самостоятельности, расширяет кругозор, сказала эксперт.Однако дополнительных занятий не должно быть много: оптимальным количеством кружков для ребенка, помимо основных учебных программ, считается два, максимум три, отмечает психолог. Если школьник посещает больше – это впоследствии может негативно сказаться на его психике. Многие родители считают, что если ребенок постоянно не занят чем-то, то он упустит время и возможности для развития, поэтому записывают на кружки еще до начала учебного года, в том числе первоклашек. "На самом деле детям нужно побыть детьми", тем более если есть необходимость осваиваться в новой среде, отмечает психолог.У ребенка непременно должно быть свободное время, чтобы он мог не только отдохнуть, но и пообщаться со сверстниками, подчеркнула специалист. Что касается желания школьника ничего не делать – здесь могут быть разные причины.Психолог рекомендует дозировать дополнительные занятия по дням, чтобы школьник не переутомлялся. При этом если ему все нравится, то нет ничего плохого, если разные по виду деятельности занятия будут совмещаться в один день, добавила она.Сигналами о том, что ребенку некомфортно в том графике, который родители ему сформировали, будет потеря активности и энтузиазма, быстрая утомляемость, сказала она. И очень важно разговаривать с ребенком, пообещав ему не ругать за попытку отстраниться от дел, а вместе понять, что происходит, и как сделать лучше не в ущерб ни занятиям, ни здоровью, заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителяПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнениеКак травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, юлия богатырева, психология, школа, мнения