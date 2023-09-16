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"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров
"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров - РИА Новости Крым, 16.09.2023
"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров
Сон с научной точки зрения – отражение бессознательного, а ночной кошмар – сигнал к тому, что в жизни у человека есть проблема, и с нею надо работать. О... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T20:57
2023-09-16T20:57
радио "спутник в крыму"
психология
здоровье
совет эксперта
карина акопян
новости
мнения
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Карина Азатовна Акопян психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, выпускник Института Глубинной Психологии г. Санкт-Петербург
Карина Азатовна Акопян психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, выпускник Института Глубинной Психологии г. Санкт-Петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Сон с научной точки зрения – отражение бессознательного, а ночной кошмар – сигнал к тому, что в жизни у человека есть проблема, и с нею надо работать. О проблеме сна и ночных кошмаров рассказала психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии Карина Акопян в эфире радио "Спутник в Крыму"."Вещие сны"Почти все люди видят сны, многие обожают их "разгадывать", считая некоторые свои сновидения "вещими"."Сон с точки зрения науки крайне редко может выполнять прогностическую функцию, – говорит психолог Карина Акопян. – Но бывает. Как правило, это всегда потенциал сновидца. То есть во сне бессознательное показало сновидцу его потенциал, и где он может его реализовать".КошмарыКошмары с точки зрения психологии - это наши подавленные импульсы, желания и чувства, – объясняет эксперт. Когда мы находимся очень долго не можем выразить то, что хотим, сон покажет нам это через кошмар. Чаще всего сюжет такого сна – преследование. Спящий от кого-то убегает, ему страшно, при этом обстановка погони часто - темный лес или подвал.Родом из детстваЕсть кошмары, которые мучат человека всю жизнь, начиная с раннего детства. Все зависит от того, как с этим обращаться, – отмечает психолог.Например, ребенку в детстве не разрешали проявлять агрессию, злиться. Он растет и взрослеет "удобным" человеком, который никак свою агрессию не проявляет. Сны будут отображать его состояние, поскольку это напряжение надо куда-то деть. Как-то надо дать "хозяину" понять, что надо это трансформировать и выпустить", – объясняет Акопян.Снотворное – не помощникСильное напряжение можно испытывать на работе, в семье. Бессознательное начинает подавать тревожные сигналы через сон, но сам человек редко знает, как правильно их интерпретировать и решить назревшую проблему. А различные "сонники" – это всего лишь народные приметы, а не научные интерпретации, – подчеркивает психолог.Снотворное тут тоже не помощник. "Я бы не рекомендовала снотворное, – подчеркивает эксперт. – Если человек заглушит сны, то импульс, подавленный сейчас, проявится в какой-то другой форме, скорее всего, гораздо худшей".Как решить проблемуКарина Акопян советует прибегнуть к услугам профессионалов. При этом не надо ждать, когда один и тот же сон начнет "преследовать" вас. Одного кошмара вполне достаточно, чтобы обратиться к психологу за разовой консультацией.Если же сон повторяется, это значит, что человек в себе ничего не изменил, ничего не понял, и напряжение только растет.С развитием психологии как науки у человека есть возможность обратиться не к одному, а к нескольким специалистам, чтобы понять, в чем суть проблемы, и решить ее раз и навсегда.Можно ли контролировать сныТеоретически это возможно, – говорит эксперт. Но такой контроль требует от человека очень высокого уровня осознанности.Правда, отмечает она, в таком случае отпадает и необходимость в самих снах как предупреждении.
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психология, здоровье, совет эксперта, карина акопян, новости, мнения
"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров

Психолог Карина Акопян: как интерпретировать сны и бороться с ночными кошмарами

20:57 16.09.2023
 
© Depositphotos.com 9nong Девушка во время бессонницы
Девушка во время бессонницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Depositphotos.com 9nong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Сон с научной точки зрения – отражение бессознательного, а ночной кошмар – сигнал к тому, что в жизни у человека есть проблема, и с нею надо работать. О проблеме сна и ночных кошмаров рассказала психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии Карина Акопян в эфире радио "Спутник в Крыму".
Карина Азатовна Акопян психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, выпускник Института Глубинной Психологии г. Санкт-Петербург
20:57

"Вещие сны"

Почти все люди видят сны, многие обожают их "разгадывать", считая некоторые свои сновидения "вещими".
"Сон с точки зрения науки крайне редко может выполнять прогностическую функцию, – говорит психолог Карина Акопян. – Но бывает. Как правило, это всегда потенциал сновидца. То есть во сне бессознательное показало сновидцу его потенциал, и где он может его реализовать".

Кошмары

Кошмары с точки зрения психологии - это наши подавленные импульсы, желания и чувства, – объясняет эксперт. Когда мы находимся очень долго не можем выразить то, что хотим, сон покажет нам это через кошмар. Чаще всего сюжет такого сна – преследование. Спящий от кого-то убегает, ему страшно, при этом обстановка погони часто - темный лес или подвал.

"Преследователь, как правило, олицетворяет агрессию, или может быть теплые чувства, но которые человек не может выразить, в реальной жизни проявить", – говорит Карина Акопян.

Родом из детства

Есть кошмары, которые мучат человека всю жизнь, начиная с раннего детства. Все зависит от того, как с этим обращаться, – отмечает психолог.
Например, ребенку в детстве не разрешали проявлять агрессию, злиться. Он растет и взрослеет "удобным" человеком, который никак свою агрессию не проявляет. Сны будут отображать его состояние, поскольку это напряжение надо куда-то деть. Как-то надо дать "хозяину" понять, что надо это трансформировать и выпустить", – объясняет Акопян.

Снотворное – не помощник

Сильное напряжение можно испытывать на работе, в семье. Бессознательное начинает подавать тревожные сигналы через сон, но сам человек редко знает, как правильно их интерпретировать и решить назревшую проблему. А различные "сонники" – это всего лишь народные приметы, а не научные интерпретации, – подчеркивает психолог.
Снотворное тут тоже не помощник. "Я бы не рекомендовала снотворное, – подчеркивает эксперт. – Если человек заглушит сны, то импульс, подавленный сейчас, проявится в какой-то другой форме, скорее всего, гораздо худшей".

Как решить проблему

Карина Акопян советует прибегнуть к услугам профессионалов. При этом не надо ждать, когда один и тот же сон начнет "преследовать" вас. Одного кошмара вполне достаточно, чтобы обратиться к психологу за разовой консультацией.

"Если человеку приснился кошмар, он обратился к психологу, и психолог интерпретирует его сон, нашли какие-то точки, куда двигаться дальше, внутреннее напряжение у человека будет снято, и дальше будет легче.

Если же сон повторяется, это значит, что человек в себе ничего не изменил, ничего не понял, и напряжение только растет.
С развитием психологии как науки у человека есть возможность обратиться не к одному, а к нескольким специалистам, чтобы понять, в чем суть проблемы, и решить ее раз и навсегда.

Можно ли контролировать сны

Теоретически это возможно, – говорит эксперт. Но такой контроль требует от человека очень высокого уровня осознанности.

"Это настолько чистое сознание и бессознательное, человек настолько себя изучил, настолько знает, что у него нет такого "чемоданчика на задворках" психики, который он хочет спрятать от себя самого в первую очередь. Он все прекрасно понимает и осознает", – уточняет Акопян.

Правда, отмечает она, в таком случае отпадает и необходимость в самих снах как предупреждении.
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