https://crimea.ria.ru/20230916/chemodan-na-zadvorkakh-psikhiki--kak-izbavitsya-ot-koshmarov-1131402501.html

"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров

"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров - РИА Новости Крым, 16.09.2023

"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров

Сон с научной точки зрения – отражение бессознательного, а ночной кошмар – сигнал к тому, что в жизни у человека есть проблема, и с нею надо работать. О... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T20:57

2023-09-16T20:57

2023-09-16T20:57

радио "спутник в крыму"

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Карина Азатовна Акопян психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, выпускник Института Глубинной Психологии г. Санкт-Петербург Карина Азатовна Акопян психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, выпускник Института Глубинной Психологии г. Санкт-Петербург audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Сон с научной точки зрения – отражение бессознательного, а ночной кошмар – сигнал к тому, что в жизни у человека есть проблема, и с нею надо работать. О проблеме сна и ночных кошмаров рассказала психолог, член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии Карина Акопян в эфире радио "Спутник в Крыму"."Вещие сны"Почти все люди видят сны, многие обожают их "разгадывать", считая некоторые свои сновидения "вещими"."Сон с точки зрения науки крайне редко может выполнять прогностическую функцию, – говорит психолог Карина Акопян. – Но бывает. Как правило, это всегда потенциал сновидца. То есть во сне бессознательное показало сновидцу его потенциал, и где он может его реализовать".КошмарыКошмары с точки зрения психологии - это наши подавленные импульсы, желания и чувства, – объясняет эксперт. Когда мы находимся очень долго не можем выразить то, что хотим, сон покажет нам это через кошмар. Чаще всего сюжет такого сна – преследование. Спящий от кого-то убегает, ему страшно, при этом обстановка погони часто - темный лес или подвал.Родом из детстваЕсть кошмары, которые мучат человека всю жизнь, начиная с раннего детства. Все зависит от того, как с этим обращаться, – отмечает психолог.Например, ребенку в детстве не разрешали проявлять агрессию, злиться. Он растет и взрослеет "удобным" человеком, который никак свою агрессию не проявляет. Сны будут отображать его состояние, поскольку это напряжение надо куда-то деть. Как-то надо дать "хозяину" понять, что надо это трансформировать и выпустить", – объясняет Акопян.Снотворное – не помощникСильное напряжение можно испытывать на работе, в семье. Бессознательное начинает подавать тревожные сигналы через сон, но сам человек редко знает, как правильно их интерпретировать и решить назревшую проблему. А различные "сонники" – это всего лишь народные приметы, а не научные интерпретации, – подчеркивает психолог.Снотворное тут тоже не помощник. "Я бы не рекомендовала снотворное, – подчеркивает эксперт. – Если человек заглушит сны, то импульс, подавленный сейчас, проявится в какой-то другой форме, скорее всего, гораздо худшей".Как решить проблемуКарина Акопян советует прибегнуть к услугам профессионалов. При этом не надо ждать, когда один и тот же сон начнет "преследовать" вас. Одного кошмара вполне достаточно, чтобы обратиться к психологу за разовой консультацией.Если же сон повторяется, это значит, что человек в себе ничего не изменил, ничего не понял, и напряжение только растет.С развитием психологии как науки у человека есть возможность обратиться не к одному, а к нескольким специалистам, чтобы понять, в чем суть проблемы, и решить ее раз и навсегда.Можно ли контролировать сныТеоретически это возможно, – говорит эксперт. Но такой контроль требует от человека очень высокого уровня осознанности.Правда, отмечает она, в таком случае отпадает и необходимость в самих снах как предупреждении.

https://crimea.ria.ru/20220608/uchenye-svyazali-plokhoy-son-i-problemy-s-dykhaniem-1123470742.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, здоровье, совет эксперта, карина акопян, новости, мнения