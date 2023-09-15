https://crimea.ria.ru/20230915/obstrel-novoy-kakhovki-chislo-ranenykh-vyroslo-do-12-chelovek-1131434289.html

Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек

Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек

Число пострадавших при украинском обстреле Новой Каховки выросло до 12 человек, погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T12:00

2023-09-15T12:00

2023-09-15T12:08

новая каховка

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском обстреле Новой Каховки выросло до 12 человек, погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В пятницу утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждены многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", школа. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых, позже стало известно о большем количестве пострадавших.Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Пострадавшим и членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты, подчеркнул глава области.Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь."Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу", — проинформировал Сат.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненыеХерсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядовВ Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод

https://crimea.ria.ru/20230915/udar-po-zhilomu-kvartalu-novoy-kakhovki--est-pogibshie-i-ranenye-1131431255.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, владимир сальдо