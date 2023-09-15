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Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек
Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек
Число пострадавших при украинском обстреле Новой Каховки выросло до 12 человек, погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T12:00
2023-09-15T12:08
новая каховка
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском обстреле Новой Каховки выросло до 12 человек, погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В пятницу утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждены многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", школа. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых, позже стало известно о большем количестве пострадавших.Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Пострадавшим и членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты, подчеркнул глава области.Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь."Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу", — проинформировал Сат.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки – есть погибшие и раненыеХерсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядовВ Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод
https://crimea.ria.ru/20230915/udar-po-zhilomu-kvartalu-novoy-kakhovki--est-pogibshie-i-ranenye-1131431255.html
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новая каховка, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, владимир сальдо
Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 12 человек

12:00 15.09.2023 (обновлено: 12:08 15.09.2023)
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском обстреле Новой Каховки выросло до 12 человек, погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В пятницу утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждены многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", школа. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых, позже стало известно о большем количестве пострадавших.
"По предварительным данным, погиб один мирный житель, двенадцать человек ранены. Повреждены четыре многоквартирных дома на улицах Горького и Довженко: во многих квартирах разбиты окна, посечены внешние стены, повреждены подъезды и балконы, дворы завалены обломками", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Пострадавшим и членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты, подчеркнул глава области.
Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
"Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу", — проинформировал Сат.
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
8 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
1 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
2 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
3 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
4 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
5 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
6 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
7 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
8 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
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