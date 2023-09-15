Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 12 человек
12:00 15.09.2023 (обновлено: 12:08 15.09.2023)
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском обстреле Новой Каховки выросло до 12 человек, погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В пятницу утром ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки. Повреждены многоэтажные дома в микрорайоне "Сокол", школа. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих раненых, позже стало известно о большем количестве пострадавших.
"По предварительным данным, погиб один мирный житель, двенадцать человек ранены. Повреждены четыре многоквартирных дома на улицах Горького и Довженко: во многих квартирах разбиты окна, посечены внешние стены, повреждены подъезды и балконы, дворы завалены обломками", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Пострадавшим и членам их семей будут произведены все причитающиеся по закону выплаты, подчеркнул глава области.
Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, в свою очередь, сообщил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
"Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу", — проинформировал Сат.
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
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Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
8 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
1 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
2 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
3 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
4 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
5 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
6 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
7 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
8 из 8
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
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