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Главные новости Крыма: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Главные новости Крыма: 15 сентября
Главные новости Крыма: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Главные новости Крыма: 15 сентября
Причины усиления атак ВСУ на Крым. Досрочное прекращение полномочий главы Судакского горсовета. Ремонт дороги в Крым из Запорожской области. Прощание с героями... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T22:22
2023-09-15T22:22
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крым
новости крыма
судак
марат хуснуллин
дороги крыма
симферополь
донорство костного мозга
севастополь
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Причины усиления атак ВСУ на Крым. Досрочное прекращение полномочий главы Судакского горсовета. Ремонт дороги в Крым из Запорожской области. Прощание с героями СВО в Севастополе и Керчи. Приглашение крымчанам становиться донорами костного мозга.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки Киева на КрымАктивные действия Вооруженных сил России, как и усиление атак ВСУ, в том числе на Крым и Севастополь, свидетельствуют о том, что специальная военная операция перешла на новый этап, который можно условно назвать "войной на истощение". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, шеф-редактор проекта "Сонар 2050" Семен Уралов. По его словам, сейчас обе стороны пытаются нанести максимум поражений друг другу, однако для России и Украины это происходит по-разному. Сколько продлится очередной этап, эксперт предположить не решился, "потому что обе стороны еще не вышли на пик своих военных экономик". Отставка главы Судакского горсоветаДосрочно прекращены полномочия председателя Судакского городского совета Константина Рожко, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Судака. Решение принято на заседании внеочередной сессии Судакского городского совета. На нем присутствовало 19 депутатов из 24. Обязанности главы горсовета временно будет исполнять Дарья Павловна Дейнеко, которая с 2014 года и по настоящее время работает заместителем председателя Судакского городского совета. Дорога в КрымВ Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым, сообщил 15 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам премьера, эта трасса обеспечивает комфортное и безопасное транспортное сообщение между городами региона. Дорожники уложили около 150 000 тонн асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы, установили более 4 000 метров барьерного ограждения и около 330 дорожных знаков. Доноры костного мозгаЖители Крыма все чаще становятся донорами костного мозга, сейчас федеральный регистр содержит имена семисот крымчан, однако специалисты рассчитывают увеличить эту цифру в рамках акции "Давай, вступай", которая с начала сентября проходит по всей России. Стать донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, гендерных особенностей нет: как мужчины, так и женщины. Постоянных доноров крови включают в федеральный регистр доноров костного мозга до 50 лет. Для начала нужно просто прийти в "Центр крови". Получить подробные консультации о том, как стать донором, крымчане смогут в рамках "донорской субботы", которую проведут на базе республиканского "Центра крови", расположенного в Симферополе. Акция пройдет 16 сентября – во Всемирный день доноров костного мозга.
https://crimea.ria.ru/20230915/krymskiy-berkut-semya-pogibshego-na-maydane-boytsa-pomogaet-frontu-1131448193.html
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главное за день, крым, новости крыма, судак, марат хуснуллин, дороги крыма, симферополь, донорство костного мозга, севастополь, керчь
Главные новости Крыма: 15 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 15 сентября

22:22 15.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Причины усиления атак ВСУ на Крым. Досрочное прекращение полномочий главы Судакского горсовета. Ремонт дороги в Крым из Запорожской области. Прощание с героями СВО в Севастополе и Керчи. Приглашение крымчанам становиться донорами костного мозга.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки Киева на Крым

Активные действия Вооруженных сил России, как и усиление атак ВСУ, в том числе на Крым и Севастополь, свидетельствуют о том, что специальная военная операция перешла на новый этап, который можно условно назвать "войной на истощение". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, шеф-редактор проекта "Сонар 2050" Семен Уралов. По его словам, сейчас обе стороны пытаются нанести максимум поражений друг другу, однако для России и Украины это происходит по-разному. Сколько продлится очередной этап, эксперт предположить не решился, "потому что обе стороны еще не вышли на пик своих военных экономик".
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Отставка главы Судакского горсовета

Досрочно прекращены полномочия председателя Судакского городского совета Константина Рожко, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Судака. Решение принято на заседании внеочередной сессии Судакского городского совета. На нем присутствовало 19 депутатов из 24. Обязанности главы горсовета временно будет исполнять Дарья Павловна Дейнеко, которая с 2014 года и по настоящее время работает заместителем председателя Судакского городского совета.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Дорога в Крым

В Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск – это часть сухопутного коридора, ведущего в Крым, сообщил 15 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам премьера, эта трасса обеспечивает комфортное и безопасное транспортное сообщение между городами региона. Дорожники уложили около 150 000 тонн асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы, установили более 4 000 метров барьерного ограждения и около 330 дорожных знаков.
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Доноры костного мозга

Жители Крыма все чаще становятся донорами костного мозга, сейчас федеральный регистр содержит имена семисот крымчан, однако специалисты рассчитывают увеличить эту цифру в рамках акции "Давай, вступай", которая с начала сентября проходит по всей России. Стать донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет, гендерных особенностей нет: как мужчины, так и женщины. Постоянных доноров крови включают в федеральный регистр доноров костного мозга до 50 лет. Для начала нужно просто прийти в "Центр крови". Получить подробные консультации о том, как стать донором, крымчане смогут в рамках "донорской субботы", которую проведут на базе республиканского "Центра крови", расположенного в Симферополе. Акция пройдет 16 сентября – во Всемирный день доноров костного мозга.
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12:35
Поисковая операция в Судаке: двух женщин спасли с горы Сокол в Крыму
 
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