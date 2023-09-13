https://crimea.ria.ru/20230913/vsu-vypustili-po-khersonskoy-oblasti-bolee-80-snaryadov-za-sutki-1131370375.html

ВСУ выпустили по Херсонской области более 80 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Херсонской области более 80 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2023

ВСУ выпустили по Херсонской области более 80 снарядов за сутки

Украинские боевики за сутки выпустили по Херсонской области более 80 артиллерийских снарядов, удары по мирным населенным пунктам наносились днем и в ночное... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T10:12

2023-09-13T10:12

2023-09-13T10:12

новости сво

херсонская область

алешки

новая каховка

каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131370244_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_570d6cda6a23a7f0076fb7b1277c0be2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по Херсонской области более 80 артиллерийских снарядов, удары по мирным населенным пунктам наносились днем и в ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по 12 снарядов по Крынкам и Новой Збурьевке, по девять – по Песчановке и Большой Лепетихе, восемь – по Алешкам, семь – по Горностаевке. Обстрелы продолжались и ночью.Как сообщалось, накануне под обстрел попала Новая Каховка. Повреждены оказались жилые дома, газовая труба и инфраструктура. Специалисты оперативно восстановили газоснабжение, о пострадавших не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистовКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб

херсонская область

алешки

новая каховка

каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, алешки, новая каховка, каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу