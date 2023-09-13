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ВСУ выпустили по Херсонской области более 80 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Херсонской области более 80 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 13.09.2023
ВСУ выпустили по Херсонской области более 80 снарядов за сутки
Украинские боевики за сутки выпустили по Херсонской области более 80 артиллерийских снарядов, удары по мирным населенным пунктам наносились днем и в ночное... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T10:12
2023-09-13T10:12
2023-09-13T10:12
новости сво
херсонская область
алешки
новая каховка
каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по Херсонской области более 80 артиллерийских снарядов, удары по мирным населенным пунктам наносились днем и в ночное время. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по 12 снарядов по Крынкам и Новой Збурьевке, по девять – по Песчановке и Большой Лепетихе, восемь – по Алешкам, семь – по Горностаевке. Обстрелы продолжались и ночью.Как сообщалось, накануне под обстрел попала Новая Каховка. Повреждены оказались жилые дома, газовая труба и инфраструктура. Специалисты оперативно восстановили газоснабжение, о пострадавших не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистовКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
херсонская область
алешки
новая каховка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, херсонская область, алешки, новая каховка, каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ выпустили по Херсонской области более 80 снарядов за сутки
ВСУ из артиллерии обстреляли Херсонщину: выпущено более 80 снарядов