https://crimea.ria.ru/20230912/podolyak-indiya-i-kitay--strany-so-slabym-intellektualnym-potentsialom-1131345095.html
Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом
Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом
Индия и Китай не анализируют последствия собственных шагов, поскольку у этих стран – слабый интеллектуальный потенциал, - считает советник офиса президента... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T15:18
2023-09-12T15:18
2023-09-12T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Индия и Китай не анализируют последствия собственных шагов, поскольку у этих стран – слабый интеллектуальный потенциал, - считает советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил в эфире программы "Власть vs Влащенко", рассуждая о ситуации на международной арене и поведении мировых элит.Подоляк также предположил, что указанные страны "зарабатывают сегодня на войне"."Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно так же как Турецкая Республика, и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит "Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов".Также советник офиса украинского президента в очередной раз упрекнул "партнеров" в "неэффективности санкций", введенных против России.Ранее украинские власти неоднократно критиковали европейские страны за позицию по поставкам Украине оружия и боеприпасов. Также ранее экс-посол Украины в Германии Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".
https://crimea.ria.ru/20230830/v-mid-rf-poobeschali-slovom-i-delom-otvetit-na-ugrozy-podolyaka-krymu-1131042959.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, михаил подоляк, политика, индия, китай, в мире, новости
Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом
Украинский чиновник раскритиковал интеллектуальный потенциал Индии и Китая
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Индия и Китай не анализируют последствия собственных шагов, поскольку у этих стран – слабый интеллектуальный потенциал, - считает советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил в эфире программы "Власть vs Влащенко", рассуждая о ситуации на международной арене и поведении мировых элит.
"В чем проблемы Индии и Китая? Проблемы в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Индия послала сегодня луноход… (он – ред.) уже ездит по поверхности луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир".
Подоляк также предположил, что указанные страны "зарабатывают сегодня на войне".
"Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно так же как Турецкая Республика, и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит "Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов".
Также советник офиса украинского президента в очередной раз упрекнул "партнеров" в "неэффективности санкций", введенных против России.
Ранее украинские власти неоднократно критиковали европейские страны
за позицию по поставкам Украине оружия и боеприпасов. Также ранее экс-посол Украины в Германии Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".