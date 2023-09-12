https://crimea.ria.ru/20230912/podolyak-indiya-i-kitay--strany-so-slabym-intellektualnym-potentsialom-1131345095.html

Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом

Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Подоляк: Индия и Китай – страны со слабым интеллектуальным потенциалом

Индия и Китай не анализируют последствия собственных шагов, поскольку у этих стран – слабый интеллектуальный потенциал, - считает советник офиса президента... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T15:18

2023-09-12T15:18

2023-09-12T15:18

украина

михаил подоляк

политика

индия

китай

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192948_0:0:1943:1094_1920x0_80_0_0_3ec57aa25cfd086255230591498065ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Индия и Китай не анализируют последствия собственных шагов, поскольку у этих стран – слабый интеллектуальный потенциал, - считает советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил в эфире программы "Власть vs Влащенко", рассуждая о ситуации на международной арене и поведении мировых элит.Подоляк также предположил, что указанные страны "зарабатывают сегодня на войне"."Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно так же как Турецкая Республика, и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит "Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов".Также советник офиса украинского президента в очередной раз упрекнул "партнеров" в "неэффективности санкций", введенных против России.Ранее украинские власти неоднократно критиковали европейские страны за позицию по поставкам Украине оружия и боеприпасов. Также ранее экс-посол Украины в Германии Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

https://crimea.ria.ru/20230830/v-mid-rf-poobeschali-slovom-i-delom-otvetit-na-ugrozy-podolyaka-krymu-1131042959.html

украина

индия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, михаил подоляк, политика, индия, китай, в мире, новости