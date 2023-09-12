https://crimea.ria.ru/20230912/ekspert-v-sotsialnykh-setyakh-nuzhno-soblyudat-tsifrovuyu-gigienu-1131354807.html

Эксперт: в социальных сетях нужно соблюдать цифровую гигиену

Эксперт: в социальных сетях нужно соблюдать цифровую гигиену - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Эксперт: в социальных сетях нужно соблюдать цифровую гигиену

В социальных сетях, как и в настоящем социуме, нужно самостоятельно заботиться об информационной безопасности, рассказал старший вице-президент - директор... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T17:09

2023-09-12T17:09

2023-09-12T17:09

безопасность

общество

совет эксперта

информация

цифровая безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В социальных сетях, как и в настоящем социуме, нужно самостоятельно заботиться об информационной безопасности, рассказал старший вице-президент - директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.По его словам, существует несколько основных правил соблюдения цифровой гигиены в соцсетях.В первую очередь необходимо использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию (авторизацию с использованием смс-кода). Важно генерировать длинные пароли, состоящие из букв и цифр в различных регистрах, а также спецсимволов — хотя бы 12 символов, а лучше еще больше. Кроме того, двухфакторная аутентификация многократно усиливает стойкость аккаунта к взлому. Ее лучше установить на всех ресурсах и сервисах, где это возможно, отметил Миклухо.По мнению эксперта, также нужно соблюдать осторожность при добавлении людей в друзья. Незнакомый человек, отправляющий предложение "подружиться", может оказаться злоумышленником. При этом внешне его профиль в соцсети может казаться благонадежным.Личные документы лучше тоже оставить при себе. Не стоит, например, отправлять скан своего паспорта через социальную сеть. Если все же нужно пересылать по электронной почте письма со сканами важных документов, лучше удалять их сразу после отправки, а не хранить в почте, подчеркнул Миклухо.Кроме того, не менее важно устанавливать и обновлять антивирусные программы на гаджетах, а также не переходить по сомнительным ссылкам и объявлениям, заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20230729/registratsiya-na-saytakh-cherez-zarubezhnuyu-pochtu--v-chem-opasnost-1130338683.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, общество, совет эксперта, информация, цифровая безопасность, промсвязьбанк (псб)