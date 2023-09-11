https://crimea.ria.ru/20230911/85-snaryadov-za-sutki-vsu-obstrelyali-goroda-i-sela-khersonskoy-oblasti--1131313407.html
85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области
85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2023
85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T10:13
2023-09-11T10:13
2023-09-11T10:14
херсонская область
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130396157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_157113f03543f39de877f2557badb5f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня украинские боевики выпустили по Алешкам 17 снарядов, по Новой Каховке – 12, по Песчановке – девять, по Казачьим Лагерям – семь, по Подстепному – пять.Накануне днем по пяти населенным пунктам левобережья Херсонской области боевики выпустили 50 вражеских артснарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Разбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника
херсонская область
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130396157_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_710358347d780e7584e029b6f48cad27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво
85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Херсонской области– за сутки выпущено 85 снарядов
10:13 11.09.2023 (обновлено: 10:14 11.09.2023)