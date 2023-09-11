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85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области
85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2023
85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области
ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T10:13
2023-09-11T10:14
херсонская область
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня украинские боевики выпустили по Алешкам 17 снарядов, по Новой Каховке – 12, по Песчановке – девять, по Казачьим Лагерям – семь, по Подстепному – пять.Накануне днем по пяти населенным пунктам левобережья Херсонской области боевики выпустили 50 вражеских артснарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Разбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво
85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Херсонской области– за сутки выпущено 85 снарядов

10:13 11.09.2023 (обновлено: 10:14 11.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня украинские боевики выпустили по Алешкам 17 снарядов, по Новой Каховке – 12, по Песчановке – девять, по Казачьим Лагерям – семь, по Подстепному – пять.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

Накануне днем по пяти населенным пунктам левобережья Херсонской области боевики выпустили 50 вражеских артснарядов.
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Херсонская областьНовая КаховкаАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиНовости СВО
 
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