https://crimea.ria.ru/20230911/85-snaryadov-za-sutki-vsu-obstrelyali-goroda-i-sela-khersonskoy-oblasti--1131313407.html

85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области

85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2023

85 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T10:13

2023-09-11T10:13

2023-09-11T10:14

херсонская область

новая каховка

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня украинские боевики выпустили по Алешкам 17 снарядов, по Новой Каховке – 12, по Песчановке – девять, по Казачьим Лагерям – семь, по Подстепному – пять.Накануне днем по пяти населенным пунктам левобережья Херсонской области боевики выпустили 50 вражеских артснарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Разбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую область Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техника

херсонская область

новая каховка

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво