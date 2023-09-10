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В начале недели в Симферополе не будет холодной воды

В начале недели в Симферополе не будет холодной воды - РИА Новости Крым, 10.09.2023

В начале недели в Симферополе не будет холодной воды

В Симферополе в понедельник, 11 сентября, отключат холодное водоснабжение на сутки в трех микрорайонах и более чем на шестидесяти улицах и прилегающих к ним... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T07:32

2023-09-10T07:32

2023-09-10T07:32

вода в крыму

вода крыма

симферополь

отключение воды в крыму

городская среда

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник, 11 сентября, отключат холодное водоснабжение на сутки в трех микрорайонах и более чем на шестидесяти улицах и прилегающих к ним переулкам. Об этом со ссылкой госпредприятие "Вода Крыма" предупреждает администрация крымской столицы.Так, из-за работ по переустройству магистрального трубопровода с 23:00 11 сентября до 23:00 (ориентировочно) 12 сентября 2023 будет ограничено частично или полностью холодное водоснабжение в микрорайонах: Сергеевка, Новосергеевка, Б. Куна.Кроме того, без воды временно останутся жители улиц: Бородина, Глинки, пр-т. Победы (частично), Куйбышева (частично), Лермонтова, Кечкеметской (частично), Чонгарской (частично), ул. Общественной (частично), пер. Бокуна, пер. Донской, пер. Стрелковый. Частично будет отсутствовать водоснабжение на улице Донской.Также в указанный период времени будет ограничена подача воды по следующим адресам: ул. Трудовая, ул. Пасечная, ул. Сотовая, ул. Счастливая, ул. Огородная, ул. Приусадебная, ул. Межевая, ул. Арабатская, ул. Волочаевская, ул. С. Лазо, ул. Панфиловцев, ул. Хабаровская, ул. Титова (частично), ул. Сельвинского, пер. Смежный, ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе(частично), ул. Тургенева(частично) ул. Крупской (частично), ул. Воровского (частично), ул. Неапольская, ул. Археологическая, ул. Батаева, ул. Красноармейская (частично), ул. 8 марта (частично), ул. Студенческая, ул. Курчатова, ул. Фабричный спуск, ул. Рубцова (частично), пер. Вольный, ул. Грибоедова (частично), ул. Стахановцев (частично), ул. Рубцова, ул. Партизанская, ул. Смирнова, ул. Терлецкого, ул. Левкина, ул. 51 Армии, ул. Бетховена, ул. Суходольная, ул. Фурманова, ул. Чапаева, ул. Бабушкина, ул. Снайперов, ул. Солнечная ул. Битакская, ул. Лебедева, ул. Ладыгина, ул. Щорса, ул. Буденого, ул. Федько, ул. Комсомольская, ул. Крупской, ул. М. Залки, мкр. Солнечная долина, мкр. Битак, а также прилегающие улицы и переулки."Основной объем работ планируется выполнить к 23:00 12.09.2023, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 13.08.2023", - уточнятся в сообщении.Кроме того, в администрации отметили, на время выполнения работ горожанам будут подвозить питьевую воду автоцистернами.Ранее сообщалось, что в минувший четверг в связи аварийно-ремонтными работами на востоке Крыма было ограничено водоснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние СалгираЭксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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