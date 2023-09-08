https://crimea.ria.ru/20230908/bezgramotnyy-vyzov-xxi-veka-773-mln-chitat-ne-umeyut-ostalnye-ne-khotyat-1131267097.html

Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотят

Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотят - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотят

XXI век с огромной скоростью подбрасывает современному человеку новые условия существования: чтобы нормально жить, волей-неволей приходится соответствовать... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T21:11

2023-09-08T21:11

2023-09-08T21:11

эксклюзивы риа новости крым

русский язык

международный день грамотности

общество

юнеско

кфу (крымский федеральный университет)

наталья яблоновская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. XXI век с огромной скоростью подбрасывает современному человеку новые условия существования: чтобы нормально жить, волей-неволей приходится соответствовать. Компьютеризация и диджитализация стали обыденностью, цифровая и финансовая грамотность уже не роскошь, а необходимый навык.Вот только складывается впечатление, что за всем этим люди понемногу забывают о грамотности обычной, языковой. Смотришь на все эти соцсеточные “пасяб”, “никакова”, “фешн из май профешн” – и поневоле задаешься вопросом: а где заканчивается сленг и начинается безграмотность?Уже можно бить тревогу?Под навык правильного использования слов и предложений современное общество, кажется, оставляет задворки образовательного процесса. У нового поколения впереди новые вызовы: data-аналитика, робототехника, нейросети… Про “жи-ши” запомнили – и ладно.А между тем глобальные организации еще два года назад, отмечая 8 сентября Международный день грамотности, начали бить тревогу. В 2021 году гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила, что сегодня “фундаментальное право на обучение чтению и письму оказывается под угрозой”. А цифровой разрыв, обострившийся с переходом на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, привел к тому, что в 2021 году около 773 миллионов людей на Земле не имели базовых навыков грамотности.Более того, на следующий год ЮНЕСКО “обрадовало” новыми данными: еще около 24 миллионов учащихся в результате пандемии и цифрового разрыва могут “никогда не вернуться к формальному образованию”.В России вопросам базового фундаментального образования всегда уделялось немало внимания. Отчасти это подтверждается статистикой: к примеру, анализ данных всероссийской переписи населения 2002 и 2010 года, проведенный еще в 2016 году, показал, что в стране резко снизилась доля лиц, имеющих начальное образование (с 12,7% до 5,6%), зато выросла доля лиц, имеющих среднее, высшее и послевузовское образование.Тем не менее многие специалисты, которые постоянно имеют дело со словом и с людьми, – учителя, редакторы, корректоры, журналисты, преподаватели в университете – субъективно отмечают обратную тенденцию: грамотности в текстах, которых вокруг человека сегодня намного больше, становится меньше. И порой люди, общаясь в соцсетях и поглощая новости в мессенджерах, даже не замечают, как постепенно, но уверенно забываются законы правильного литературного языка.Так ли это важно, спрашивают многие? Ведь ошибки часто кажутся незначительными: перепутал окончание в каком-нибудь “вследствии” (правильно все-таки “вследствиЕ”) или “на протяжение” (а лучше бы, конечно, “на протяжениИ”). Смысл же понятен и так.В этом “и так сойдёт” (как не вспомнить “Вовку в Тридевятом царстве”?), на самом деле может скрываться большая отсроченная опасность. Почему так, попытались разобраться в беседе о грамотности с профессором кафедры журналистики и медиакоммуникаций КФУ им. В.И. Вернадского, доктором филологических наук Натальей Яблоновской.Мир микротекстов: удобно, но опасноВ последние несколько лет на уровень грамотности влияют самые разные факторы, от глобальной цифровизации, в том числе и в сфере образования, до пандемии, которая, по мнению многих, еще больше усугубила разрыв в знаниях. Но кроме этих динамичных факторов есть еще один, который независимо от обстоятельств напрямую влияет на уровень грамотности человека. Это любовь и привычка к чтению, напомнила Наталья Яблоновская.Интересное исследование на этот счет не так давно провели специалисты Федерального института оценки качества образования (ФИОКО). В 2020 году собранные ими данные показали, что среди учащихся 6-х и 8-х классов 58% и 54% соответственно читают “только для того, чтобы получить нужную информацию”. И несмотря на то, что 52% и 48% соответственно называют чтение одним из любимых занятий, доля тех, кто считает чтение пустой тратой времени, тоже немаленькая: 16% среди шестиклассников и 17% среди восьмиклассников.При этом в школе более 80% учеников “какое-то время” чтению все же посвещают. Однако доля тех, кто тратит на это час и более, колеблется в районе трети от общего числа: 29% среди шестиклассников и 31% среди восьмиклассников. Еще примерно треть – 32% среди учеников шестых и 28% среди учеников восьмых классов – читают от получаса до часа в день. Наконец, 15% и 19% соответственно признаются, что вовсе не читают для собственного удовольствия.С такого рода данными можно согласиться, признает Наталья Яблоновская. Особенно в той части, где дети читают чаще для того, чтобы получить нужные данные.Что касается формата микротекстов, который сегодня довлеет над всеми остальными, то этот способ получения информации, хоть и весьма удобный в современных реалиях, может иметь опасные далеко идущие последствия. По сути, человеческий мозг, привыкнув употреблять информацию в сокращенном виде, со временем теряет "умственную выносливость". То есть, перестает воспринимать длинные тексты, на которые нужно потратить больше пяти минут.Новояз, компромисс и геймификацияОчень часто подобный тревожный взгляд на растущую в обществе безграмотность новаторски мыслящие “сторонники соцсетей” оправдывают естественными изменениями в языке. Мол, любой язык – это почти живой организм, который иногда под давлением новых явлений и трендов начинает менять старые правила. В качестве аргументов регулярно используется набившая оскомину битва против буквы "ё" или пресловутый "кофе", которому с 2016 года официально разрешили быть пресловутым не только в мужском, но и в среднем роде. Не говоря уже о том, что благодаря той же пандемии во всех языках мира, в том числе и в русском, появилась масса новых слов.Однако у всего этого соблазнительного свободолюбивого новояза все же нет ничего общего с обычной безграмотностью. Это принципиально разные вещи, уверена Наталья Яблоновская.Отрадно то, что даже в мире цифровых технологий есть немало сподвижников, которые не только работают на благо языка и защиты грамотности, но и стараются делать это "в ногу со временем": используя современные методы подачи информации и превращая процесс знакомства с правилами языка в своеобразную игру. Последний вариант профессор вуза считает особенно эффективным.Обратная сторона прогрессаОднако в свете развития новых технологий и адаптации их для нужд образования и повышения грамотности мировое сообщество столкнулось с тем, о чем ученые предупреждали еще много лет назад. Так называемая гипотеза разрыва в знаниях – когда цифровые технологии, нацеленные на улучшение доступа к информации, напротив, усугубляют ситуацию, делая людей заложниками наличия или отсутствия под рукой нужной техники – в наше время уже уверенно перешагнула в разряд опасной тенденции, против которой меры нужно принимать уже сегодня.Проблема усугубляется еще и тем, что современные школы сегодня уже не работают так, как функционировали еще несколько десятков лет назад. Развитие детей напрямую начинает зависеть от наличия технологий – но в случае их отсутствия альтернативного пути получения знаний у них не остается.Кстати, это наглядно показала пандемия коронавируса, во время которой переход на дистанционное обучение сопровождался необходимостью массово обеспечивать школьников необходимой техникой – компьютерами или хотя бы планшетами. И здесь кроме географического фактора – отдаленности населенных пунктов и отсутствия интернет-покрытия – включился еще и социальный. Банально, но в многодетных малообеспеченных семьях, где на четверых детей приходился один компьютер, школьники физически не успевали справляться с домашними заданиями, выполняя их по очереди.Если же вернуться к географическому фактору, то невозможно не вспомнить о том, что в сельскую местность в последние годы все труднее становится заманивать молодых учителей. Да, в регионах работает программа “Земский учитель” и разрабатываются дополнительные меры поддержки – но этого явно недостаточно, чтобы образовательные услуги в отдаленных регионах выровнялись по качеству с областными центрами, не говоря уже о столицах.Решение глобальное, но простое, признает Наталья Яблоновская: нужно стремиться устранять цифровой разрыв, сопровождая его усиленным возвращением педагогических кадров в сельскую местность.Читайте также на РИА Новости Крым:Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораКак получить в школе “серебро”: Минпросвещения предлагает новые условияВиртуальное обучение столкнулось с реальными трудностями

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2023

Наталья Мешкова

Наталья Мешкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Мешкова

русский язык, международный день грамотности, общество, юнеско, кфу (крымский федеральный университет), наталья яблоновская