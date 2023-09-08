https://crimea.ria.ru/20230908/bezgramotnyy-vyzov-xxi-veka-773-mln-chitat-ne-umeyut-ostalnye-ne-khotyat-1131267097.html
Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотят
Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотят - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотят
XXI век с огромной скоростью подбрасывает современному человеку новые условия существования: чтобы нормально жить, волей-неволей приходится соответствовать... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T21:11
2023-09-08T21:11
2023-09-08T21:11
эксклюзивы риа новости крым
русский язык
международный день грамотности
общество
юнеско
кфу (крымский федеральный университет)
наталья яблоновская
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131267447_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_b865e009c80451d27a46603439829ed5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. XXI век с огромной скоростью подбрасывает современному человеку новые условия существования: чтобы нормально жить, волей-неволей приходится соответствовать. Компьютеризация и диджитализация стали обыденностью, цифровая и финансовая грамотность уже не роскошь, а необходимый навык.Вот только складывается впечатление, что за всем этим люди понемногу забывают о грамотности обычной, языковой. Смотришь на все эти соцсеточные “пасяб”, “никакова”, “фешн из май профешн” – и поневоле задаешься вопросом: а где заканчивается сленг и начинается безграмотность?Уже можно бить тревогу?Под навык правильного использования слов и предложений современное общество, кажется, оставляет задворки образовательного процесса. У нового поколения впереди новые вызовы: data-аналитика, робототехника, нейросети… Про “жи-ши” запомнили – и ладно.А между тем глобальные организации еще два года назад, отмечая 8 сентября Международный день грамотности, начали бить тревогу. В 2021 году гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила, что сегодня “фундаментальное право на обучение чтению и письму оказывается под угрозой”. А цифровой разрыв, обострившийся с переходом на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, привел к тому, что в 2021 году около 773 миллионов людей на Земле не имели базовых навыков грамотности.Более того, на следующий год ЮНЕСКО “обрадовало” новыми данными: еще около 24 миллионов учащихся в результате пандемии и цифрового разрыва могут “никогда не вернуться к формальному образованию”.В России вопросам базового фундаментального образования всегда уделялось немало внимания. Отчасти это подтверждается статистикой: к примеру, анализ данных всероссийской переписи населения 2002 и 2010 года, проведенный еще в 2016 году, показал, что в стране резко снизилась доля лиц, имеющих начальное образование (с 12,7% до 5,6%), зато выросла доля лиц, имеющих среднее, высшее и послевузовское образование.Тем не менее многие специалисты, которые постоянно имеют дело со словом и с людьми, – учителя, редакторы, корректоры, журналисты, преподаватели в университете – субъективно отмечают обратную тенденцию: грамотности в текстах, которых вокруг человека сегодня намного больше, становится меньше. И порой люди, общаясь в соцсетях и поглощая новости в мессенджерах, даже не замечают, как постепенно, но уверенно забываются законы правильного литературного языка.Так ли это важно, спрашивают многие? Ведь ошибки часто кажутся незначительными: перепутал окончание в каком-нибудь “вследствии” (правильно все-таки “вследствиЕ”) или “на протяжение” (а лучше бы, конечно, “на протяжениИ”). Смысл же понятен и так.В этом “и так сойдёт” (как не вспомнить “Вовку в Тридевятом царстве”?), на самом деле может скрываться большая отсроченная опасность. Почему так, попытались разобраться в беседе о грамотности с профессором кафедры журналистики и медиакоммуникаций КФУ им. В.И. Вернадского, доктором филологических наук Натальей Яблоновской.Мир микротекстов: удобно, но опасноВ последние несколько лет на уровень грамотности влияют самые разные факторы, от глобальной цифровизации, в том числе и в сфере образования, до пандемии, которая, по мнению многих, еще больше усугубила разрыв в знаниях. Но кроме этих динамичных факторов есть еще один, который независимо от обстоятельств напрямую влияет на уровень грамотности человека. Это любовь и привычка к чтению, напомнила Наталья Яблоновская.Интересное исследование на этот счет не так давно провели специалисты Федерального института оценки качества образования (ФИОКО). В 2020 году собранные ими данные показали, что среди учащихся 6-х и 8-х классов 58% и 54% соответственно читают “только для того, чтобы получить нужную информацию”. И несмотря на то, что 52% и 48% соответственно называют чтение одним из любимых занятий, доля тех, кто считает чтение пустой тратой времени, тоже немаленькая: 16% среди шестиклассников и 17% среди восьмиклассников.При этом в школе более 80% учеников “какое-то время” чтению все же посвещают. Однако доля тех, кто тратит на это час и более, колеблется в районе трети от общего числа: 29% среди шестиклассников и 31% среди восьмиклассников. Еще примерно треть – 32% среди учеников шестых и 28% среди учеников восьмых классов – читают от получаса до часа в день. Наконец, 15% и 19% соответственно признаются, что вовсе не читают для собственного удовольствия.С такого рода данными можно согласиться, признает Наталья Яблоновская. Особенно в той части, где дети читают чаще для того, чтобы получить нужные данные.Что касается формата микротекстов, который сегодня довлеет над всеми остальными, то этот способ получения информации, хоть и весьма удобный в современных реалиях, может иметь опасные далеко идущие последствия. По сути, человеческий мозг, привыкнув употреблять информацию в сокращенном виде, со временем теряет "умственную выносливость". То есть, перестает воспринимать длинные тексты, на которые нужно потратить больше пяти минут.Новояз, компромисс и геймификацияОчень часто подобный тревожный взгляд на растущую в обществе безграмотность новаторски мыслящие “сторонники соцсетей” оправдывают естественными изменениями в языке. Мол, любой язык – это почти живой организм, который иногда под давлением новых явлений и трендов начинает менять старые правила. В качестве аргументов регулярно используется набившая оскомину битва против буквы "ё" или пресловутый "кофе", которому с 2016 года официально разрешили быть пресловутым не только в мужском, но и в среднем роде. Не говоря уже о том, что благодаря той же пандемии во всех языках мира, в том числе и в русском, появилась масса новых слов.Однако у всего этого соблазнительного свободолюбивого новояза все же нет ничего общего с обычной безграмотностью. Это принципиально разные вещи, уверена Наталья Яблоновская.Отрадно то, что даже в мире цифровых технологий есть немало сподвижников, которые не только работают на благо языка и защиты грамотности, но и стараются делать это "в ногу со временем": используя современные методы подачи информации и превращая процесс знакомства с правилами языка в своеобразную игру. Последний вариант профессор вуза считает особенно эффективным.Обратная сторона прогрессаОднако в свете развития новых технологий и адаптации их для нужд образования и повышения грамотности мировое сообщество столкнулось с тем, о чем ученые предупреждали еще много лет назад. Так называемая гипотеза разрыва в знаниях – когда цифровые технологии, нацеленные на улучшение доступа к информации, напротив, усугубляют ситуацию, делая людей заложниками наличия или отсутствия под рукой нужной техники – в наше время уже уверенно перешагнула в разряд опасной тенденции, против которой меры нужно принимать уже сегодня.Проблема усугубляется еще и тем, что современные школы сегодня уже не работают так, как функционировали еще несколько десятков лет назад. Развитие детей напрямую начинает зависеть от наличия технологий – но в случае их отсутствия альтернативного пути получения знаний у них не остается.Кстати, это наглядно показала пандемия коронавируса, во время которой переход на дистанционное обучение сопровождался необходимостью массово обеспечивать школьников необходимой техникой – компьютерами или хотя бы планшетами. И здесь кроме географического фактора – отдаленности населенных пунктов и отсутствия интернет-покрытия – включился еще и социальный. Банально, но в многодетных малообеспеченных семьях, где на четверых детей приходился один компьютер, школьники физически не успевали справляться с домашними заданиями, выполняя их по очереди.Если же вернуться к географическому фактору, то невозможно не вспомнить о том, что в сельскую местность в последние годы все труднее становится заманивать молодых учителей. Да, в регионах работает программа “Земский учитель” и разрабатываются дополнительные меры поддержки – но этого явно недостаточно, чтобы образовательные услуги в отдаленных регионах выровнялись по качеству с областными центрами, не говоря уже о столицах.Решение глобальное, но простое, признает Наталья Яблоновская: нужно стремиться устранять цифровой разрыв, сопровождая его усиленным возвращением педагогических кадров в сельскую местность.Читайте также на РИА Новости Крым:Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораКак получить в школе “серебро”: Минпросвещения предлагает новые условияВиртуальное обучение столкнулось с реальными трудностями
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский язык, международный день грамотности, общество, юнеско, кфу (крымский федеральный университет), наталья яблоновская
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. XXI век с огромной скоростью подбрасывает современному человеку новые условия существования: чтобы нормально жить, волей-неволей приходится соответствовать. Компьютеризация и диджитализация стали обыденностью, цифровая и финансовая грамотность уже не роскошь, а необходимый навык.
Вот только складывается впечатление, что за всем этим люди понемногу забывают о грамотности обычной, языковой. Смотришь на все эти соцсеточные “пасяб”, “никакова”, “фешн из май профешн” – и поневоле задаешься вопросом: а где заканчивается сленг и начинается безграмотность?
Уже можно бить тревогу?
Под навык правильного использования слов и предложений современное общество, кажется, оставляет задворки образовательного процесса. У нового поколения впереди новые вызовы: data-аналитика, робототехника, нейросети… Про “жи-ши” запомнили – и ладно.
А между тем глобальные организации еще два года назад, отмечая 8 сентября Международный день грамотности, начали бить тревогу. В 2021 году гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила, что сегодня “фундаментальное право на обучение чтению и письму оказывается под угрозой”. А цифровой разрыв, обострившийся с переходом на дистанционное обучение в пандемию коронавируса, привел к тому, что в 2021 году около 773 миллионов людей на Земле не имели базовых навыков грамотности.
Более того, на следующий год ЮНЕСКО “обрадовало” новыми данными: еще около 24 миллионов учащихся в результате пандемии и цифрового разрыва могут “никогда не вернуться к формальному образованию”.
В России вопросам базового фундаментального образования всегда уделялось немало внимания. Отчасти это подтверждается статистикой: к примеру, анализ данных всероссийской переписи населения 2002 и 2010 года, проведенный еще в 2016 году, показал, что в стране резко снизилась доля лиц, имеющих начальное образование (с 12,7% до 5,6%), зато выросла доля лиц, имеющих среднее, высшее и послевузовское образование.
Тем не менее многие специалисты, которые постоянно имеют дело со словом и с людьми, – учителя, редакторы, корректоры, журналисты, преподаватели в университете – субъективно отмечают обратную тенденцию: грамотности в текстах, которых вокруг человека сегодня намного больше, становится меньше. И порой люди, общаясь в соцсетях и поглощая новости в мессенджерах, даже не замечают, как постепенно, но уверенно забываются законы правильного литературного языка.
Так ли это важно, спрашивают многие? Ведь ошибки часто кажутся незначительными: перепутал окончание в каком-нибудь “вследствии” (правильно все-таки “вследствиЕ”) или “на протяжение” (а лучше бы, конечно, “на протяжениИ”). Смысл же понятен и так.
В этом “и так сойдёт” (как не вспомнить “Вовку в Тридевятом царстве”?), на самом деле может скрываться большая отсроченная опасность. Почему так, попытались разобраться в беседе о грамотности с профессором кафедры журналистики и медиакоммуникаций КФУ им. В.И. Вернадского, доктором филологических наук Натальей Яблоновской.
Мир микротекстов: удобно, но опасно
В последние несколько лет на уровень грамотности влияют самые разные факторы, от глобальной цифровизации, в том числе и в сфере образования, до пандемии, которая, по мнению многих, еще больше усугубила разрыв в знаниях. Но кроме этих динамичных факторов есть еще один, который независимо от обстоятельств напрямую влияет на уровень грамотности человека. Это любовь и привычка к чтению, напомнила Наталья Яблоновская.
“Чем меньше молодое поколение читает, тем хуже у него даже зрительное представление о том, как правильно пишутся слова в русском языке. А молодое поколение – это преимущественно визуалы. Для них в приоритете телеформат, блоги на YouTube, тик-токи. Книга и печатный текст не на первом месте – и на грамотности это, конечно же, сказывается”, – озвучила специалист свое мнение.
Интересное исследование на этот счет не так давно провели специалисты Федерального института оценки качества образования (ФИОКО). В 2020 году собранные ими данные показали, что среди учащихся 6-х и 8-х классов 58% и 54% соответственно читают “только для того, чтобы получить нужную информацию”. И несмотря на то, что 52% и 48% соответственно называют чтение одним из любимых занятий, доля тех, кто считает чтение пустой тратой времени, тоже немаленькая: 16% среди шестиклассников и 17% среди восьмиклассников.
При этом в школе более 80% учеников “какое-то время” чтению все же посвещают. Однако доля тех, кто тратит на это час и более, колеблется в районе трети от общего числа: 29% среди шестиклассников и 31% среди восьмиклассников. Еще примерно треть – 32% среди учеников шестых и 28% среди учеников восьмых классов – читают от получаса до часа в день. Наконец, 15% и 19% соответственно признаются, что вовсе не читают для собственного удовольствия.
С такого рода данными можно согласиться, признает Наталья Яблоновская. Особенно в той части, где дети читают чаще для того, чтобы получить нужные данные.
“По моим ощущениям, это так и есть. Чтение как увлечение, чтение для получения удовольствия, с любовью к родному языку и слову, уже не на первом, не на втором и даже не на третьем месте в списке интересов у молодежи. Сегодня дети ходят с гаджетами, и тексты в них – это преимущественно микротексты в Telegram и соцсетях. Никаких книг, чтобы расслабиться, уйти в воображаемый художественный мир. Это грустно, но это так”, – подтвердила Наталья Яблоновская.
Что касается формата микротекстов, который сегодня довлеет над всеми остальными, то этот способ получения информации, хоть и весьма удобный в современных реалиях, может иметь опасные далеко идущие последствия. По сути, человеческий мозг, привыкнув употреблять информацию в сокращенном виде, со временем теряет "умственную выносливость". То есть, перестает воспринимать длинные тексты, на которые нужно потратить больше пяти минут.
“Большие тексты некоторым людям, в том числе и молодежи, воспринимать уже не просто сложно, но порой даже невозможно. Они не могут надолго сосредоточиться на текстовом поглощении информации. Это очень большая проблема, – высказала опасения Наталья Яблоновская. – Здесь речь уже не только о грамотности и любви к литературе, но и об универсальных жизненно необходимых навыках: внимательности, умении сконцентрироваться. Это навыки, от которых может зависеть в будущем и жизнь, и карьера. Я неоднократно слышала от специалистов в этой области, что сейчас у многих людей есть проблемы с вниманием и концентрацией”.
Новояз, компромисс и геймификация
Очень часто подобный тревожный взгляд на растущую в обществе безграмотность новаторски мыслящие “сторонники соцсетей” оправдывают естественными изменениями в языке. Мол, любой язык – это почти живой организм, который иногда под давлением новых явлений и трендов начинает менять старые правила. В качестве аргументов регулярно используется набившая оскомину битва против буквы "ё" или пресловутый "кофе", которому с 2016 года официально разрешили быть пресловутым не только в мужском, но и в среднем роде. Не говоря уже о том, что благодаря той же пандемии во всех языках мира, в том числе и в русском, появилась масса новых слов.
Однако у всего этого соблазнительного свободолюбивого новояза все же нет ничего общего с обычной безграмотностью. Это принципиально разные вещи, уверена Наталья Яблоновская.
“Новояз – это отчасти жаргон, отчасти иностранные заимствования (обоснованы они или нет – уже другой вопрос). Мы с вами не граммар-наци, чтобы стоять насмерть на страже языковых норм, зафиксированных в старых словарях и пособиях. Но не до такой степени, чтобы говорить, что норма вообще не актуальна и что ее нет. Это страшные вещи. Отрицать норму – значит отрицать защиту нашего языка. А она обязана быть”, – подчеркнула доктор филологических наук.
Отрадно то, что даже в мире цифровых технологий есть немало сподвижников, которые не только работают на благо языка и защиты грамотности, но и стараются делать это "в ногу со временем": используя современные методы подачи информации и превращая процесс знакомства с правилами языка в своеобразную игру. Последний вариант профессор вуза считает особенно эффективным.
“Сейчас в целом есть тенденция к геймификации процесса – игровой подаче информации. И я с большим удовольствием слежу за рядом сервисов и Telegram-каналов, где используются подобные методы. Например, разнообразные тесты, которые можно запускать даже в виде игровых приложений, – привела пример собеседница. – Сначала ты проверяешь себя, смотришь, попал или не попал в правильный ответ – а потом дается профессиональное объяснение грамматического правила, но доступным языком. Это интересно даже мне как филологу. Думаю, что-то подобное можно делать для молодежи”.
Обратная сторона прогресса
Однако в свете развития новых технологий и адаптации их для нужд образования и повышения грамотности мировое сообщество столкнулось с тем, о чем ученые предупреждали еще много лет назад. Так называемая гипотеза разрыва в знаниях – когда цифровые технологии, нацеленные на улучшение доступа к информации, напротив, усугубляют ситуацию, делая людей заложниками наличия или отсутствия под рукой нужной техники – в наше время уже уверенно перешагнула в разряд опасной тенденции, против которой меры нужно принимать уже сегодня.
“Фактически у нас не только не случилось упрощенного доступа к информации, но напротив, идет обратный процесс, разрыв в знаниях усугубляется. Потому что в бедных странах или в более отдаленной местности внутри одного государства люди по-прежнему не имеют мощных цифровых каналов, чтобы получить доступ к знаниям”, – пояснила Наталья Яблоновская.
Проблема усугубляется еще и тем, что современные школы сегодня уже не работают так, как функционировали еще несколько десятков лет назад. Развитие детей напрямую начинает зависеть от наличия технологий – но в случае их отсутствия альтернативного пути получения знаний у них не остается.
Кстати, это наглядно показала пандемия коронавируса, во время которой переход на дистанционное обучение
сопровождался необходимостью массово обеспечивать школьников необходимой техникой – компьютерами или хотя бы планшетами. И здесь кроме географического фактора – отдаленности населенных пунктов и отсутствия интернет-покрытия – включился еще и социальный. Банально, но в многодетных малообеспеченных семьях, где на четверых детей приходился один компьютер, школьники физически не успевали справляться с домашними заданиями, выполняя их по очереди.
Если же вернуться к географическому фактору, то невозможно не вспомнить о том, что в сельскую местность в последние годы все труднее становится заманивать молодых учителей. Да, в регионах работает программа “Земский учитель” и разрабатываются дополнительные меры поддержки – но этого явно недостаточно, чтобы образовательные услуги в отдаленных регионах выровнялись по качеству с областными центрами, не говоря уже о столицах.
Решение глобальное, но простое, признает Наталья Яблоновская: нужно стремиться устранять цифровой разрыв, сопровождая его усиленным возвращением педагогических кадров в сельскую местность.
“Без учителей вряд ли что-то в принципе получится: доведя интернет до глубинки, мы ничего не решим. Потому что, чтобы получать оттуда полезную информацию, нужно иметь в этом потребность. А эту потребность кто-то должен воспитать и задать в ребенке, – пояснила профессор. – Для этого нужны родители и учитель, которые поставят перед ребенком такую задачу и покажут, как и зачем эти знания нужны в жизни. То есть, мы возвращаемся к самым базовым вещам: семья и воспитание. Без этого дети будут круглосуточно сидеть в соцсетях, перебрасывая друг другу "мемасики" и видео из тик-тока”.
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