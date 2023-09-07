https://crimea.ria.ru/20230907/krymskie-zastroyschiki-vdvoe-narastili-kredity-pod-proektnoe-finansirovanie-1131216644.html

Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование

Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование

Крымские застройщики за год более чем вдвое нарастили объем кредитов для строительства в рамках проектного финансирования. На начало августа сумма действующих... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T07:28

2023-09-07T07:28

2023-09-07T07:28

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игорь цветков

строительство

жилье в крыму

закон и право

долевое строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Крымские застройщики за год более чем вдвое нарастили объем кредитов для строительства в рамках проектного финансирования. На начало августа сумма действующих кредитных договоров превысила 120 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.Долевое строительство – удобный и надежный инструмент приобретения жилья, поскольку гарантирует сохранность средств дольщика до окончания строительства и сдачи жилья в эксплуатацию, отметил руководитель крымского отделения Банка России Игорь Цветков.Чем полезен и как работает эскроу-счетПрактика эскроу-счетов начала действовать в России 1 июля 2018 года в качестве инструмента борьбы с недобросовестными застройщиками, которые собирали деньги с дольщиков и исчезали. С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов стало обязательным для застройщиков.1 июля 2018 года вступили в силу изменения в закон "О долевом строительстве". В частности, согласно закону, деньги дольщиков будут лежать на специальных счетах в банках, и в случае проблем со строительством могут быть возвращены. Также для всех застройщиков введено обязательное банковское сопровождение сделок. По каждому разрешению на строительство должен быть открыт счет в уполномоченном банке.При этом строительная компания должна иметь собственный капитал в размере не менее 10% от общей проектной стоимости строительства объекта. Кроме того, средства, которые вносят дольщики, разрешено использовать только на строительство конкретного дома, тратить их на возведение других объектов запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается МариупольДолевое строительство: покупать или нет - мнение экспертаВ России больше 60% застройщиков перешли на эскроу-счета

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, банк россии, игорь цветков, строительство, жилье в крыму, закон и право, долевое строительство