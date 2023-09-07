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Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование
Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование
Крымские застройщики за год более чем вдвое нарастили объем кредитов для строительства в рамках проектного финансирования. На начало августа сумма действующих... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T07:28
2023-09-07T07:28
2023-09-07T07:28
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игорь цветков
строительство
жилье в крыму
закон и право
долевое строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Крымские застройщики за год более чем вдвое нарастили объем кредитов для строительства в рамках проектного финансирования. На начало августа сумма действующих кредитных договоров превысила 120 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.Долевое строительство – удобный и надежный инструмент приобретения жилья, поскольку гарантирует сохранность средств дольщика до окончания строительства и сдачи жилья в эксплуатацию, отметил руководитель крымского отделения Банка России Игорь Цветков.Чем полезен и как работает эскроу-счетПрактика эскроу-счетов начала действовать в России 1 июля 2018 года в качестве инструмента борьбы с недобросовестными застройщиками, которые собирали деньги с дольщиков и исчезали. С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов стало обязательным для застройщиков.1 июля 2018 года вступили в силу изменения в закон "О долевом строительстве". В частности, согласно закону, деньги дольщиков будут лежать на специальных счетах в банках, и в случае проблем со строительством могут быть возвращены. Также для всех застройщиков введено обязательное банковское сопровождение сделок. По каждому разрешению на строительство должен быть открыт счет в уполномоченном банке.При этом строительная компания должна иметь собственный капитал в размере не менее 10% от общей проектной стоимости строительства объекта. Кроме того, средства, которые вносят дольщики, разрешено использовать только на строительство конкретного дома, тратить их на возведение других объектов запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается МариупольДолевое строительство: покупать или нет - мнение экспертаВ России больше 60% застройщиков перешли на эскроу-счета
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новости крыма, банк россии, игорь цветков, строительство, жилье в крыму, закон и право, долевое строительство
Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование
Готовятся к большой стройке: застройщики Крыма набрали более 121 млрд рублей кредитов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Крымские застройщики за год более чем вдвое нарастили объем кредитов для строительства в рамках проектного финансирования. На начало августа сумма действующих кредитных договоров превысила 120 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.
"В Республике Крым сумма действующих кредитных договоров с застройщиками, которые используют счета эскроу при долевом строительстве, за год выросла в 2,2 раза и на 1 августа 2023 года составила 121,8 млрд рублей", – говорится в сообщении.
Долевое строительство – удобный и надежный инструмент приобретения жилья, поскольку гарантирует сохранность средств дольщика до окончания строительства и сдачи жилья в эксплуатацию, отметил руководитель крымского отделения Банка России Игорь Цветков.
"За семь месяцев текущего года в регионе раскрыто почти 2,5 тысячи эскроу-счетов, что более чем в пять раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года", – сказал Цветков. С начала действия системы проектного финансирования по введенным в эксплуатацию объектам девелоперы получили почти 23,5 млрд рублей с раскрытых эскроу-счетов, добавил он.
Чем полезен и как работает эскроу-счет
Практика эскроу-счетов начала действовать в России 1 июля 2018 года в качестве инструмента борьбы с недобросовестными застройщиками, которые собирали деньги с дольщиков и исчезали. С 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов стало обязательным для застройщиков.
1 июля 2018 года вступили в силу изменения в закон "О долевом строительстве". В частности, согласно закону, деньги дольщиков будут лежать на специальных счетах в банках, и в случае проблем со строительством могут быть возвращены. Также для всех застройщиков введено обязательное банковское сопровождение сделок. По каждому разрешению на строительство должен быть открыт счет в уполномоченном банке.
При этом строительная компания должна иметь собственный капитал в размере не менее 10% от общей проектной стоимости строительства объекта. Кроме того, средства, которые вносят дольщики, разрешено использовать только на строительство конкретного дома, тратить их на возведение других объектов запрещено.
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