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РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса
РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса - РИА Новости Крым, 06.09.2023
РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса
РНКБ (Група ВТБ) с начала 2023 года предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более пяти миллиардов рублей кредитов в рамках льготных... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T12:13
2023-09-06T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. РНКБ (Група ВТБ) с начала 2023 года предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более пяти миллиардов рублей кредитов в рамках льготных госпрограмм поддержки малого и среднего бизнеса – почти на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает банк.При этом 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.В том числе, в рамках госпрограммы Минэкономразвития РФ №1764 о льготном кредитовании субъектов МСП банк выдал более 2,5 миллиардов рублей. Чаще всего кредитами в рамках данной программы пользуются предприятия из сфер торговли, строительства, а также гостиничного бизнеса и общепита.Популярностью по-прежнему пользуется федеральная программа Минсельхоза РФ №1528, в рамках которой РНКБ выдал предпринимателям и предприятиям 1,7 миллиарда рублей с начала года. По данным РНКБ, этой госпрограммой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до одного года.
https://crimea.ria.ru/20230829/rnkb-vozglavil-reyting-samykh-vygodnykh-avtokreditov-nalichnymi-v-2023-godu-1131022867.html
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рнкб (пао), бизнес, крымский бизнес, кредит, экономика, деньги, финансы
РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

РНКБ выдал пять миллиардов рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

12:13 06.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. РНКБ (Група ВТБ) с начала 2023 года предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более пяти миллиардов рублей кредитов в рамках льготных госпрограмм поддержки малого и среднего бизнеса – почти на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает банк.
При этом 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.
В том числе, в рамках госпрограммы Минэкономразвития РФ №1764 о льготном кредитовании субъектов МСП банк выдал более 2,5 миллиардов рублей. Чаще всего кредитами в рамках данной программы пользуются предприятия из сфер торговли, строительства, а также гостиничного бизнеса и общепита.
Популярностью по-прежнему пользуется федеральная программа Минсельхоза РФ №1528, в рамках которой РНКБ выдал предпринимателям и предприятиям 1,7 миллиарда рублей с начала года. По данным РНКБ, этой госпрограммой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до одного года.

"В РНКБ есть все необходимые инструменты и возможности для выдачи кредитов в рамках большинства государственных программ поддержки бизнеса. Благодаря мерам государственной поддержки предприниматели могут получать финансирование по сниженной процентной ставке", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.

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