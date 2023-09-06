https://crimea.ria.ru/20230906/rnkb-vydal-5-mlrd-rubley-v-ramkakh-lgotnykh-gosprogramm-dlya-biznesa-1131200151.html

РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса - РИА Новости Крым, 06.09.2023

РНКБ выдал 5 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

РНКБ (Група ВТБ) с начала 2023 года предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более пяти миллиардов рублей кредитов в рамках льготных... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T12:13

2023-09-06T12:13

2023-09-06T12:13

рнкб (пао)

бизнес

крымский бизнес

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экономика

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финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. РНКБ (Група ВТБ) с начала 2023 года предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более пяти миллиардов рублей кредитов в рамках льготных госпрограмм поддержки малого и среднего бизнеса – почти на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает банк.При этом 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.В том числе, в рамках госпрограммы Минэкономразвития РФ №1764 о льготном кредитовании субъектов МСП банк выдал более 2,5 миллиардов рублей. Чаще всего кредитами в рамках данной программы пользуются предприятия из сфер торговли, строительства, а также гостиничного бизнеса и общепита.Популярностью по-прежнему пользуется федеральная программа Минсельхоза РФ №1528, в рамках которой РНКБ выдал предпринимателям и предприятиям 1,7 миллиарда рублей с начала года. По данным РНКБ, этой госпрограммой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до одного года.

https://crimea.ria.ru/20230829/rnkb-vozglavil-reyting-samykh-vygodnykh-avtokreditov-nalichnymi-v-2023-godu-1131022867.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), бизнес, крымский бизнес, кредит, экономика, деньги, финансы