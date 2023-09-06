https://crimea.ria.ru/20230906/chetyrekhdnevnoe-shtormovoe-obyavleno-v-krymu-1131197673.html

Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму

Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до конца недели из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T19:16

2023-09-06T19:16

2023-09-06T19:16

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до конца недели из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Табу на кострыСпасатели напоминают, что с 8 июля на территории полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Размер штрафных санкций – от 10 до 800 тысяч рублей.По информации МЧС, только за минувшую неделю крымские спасатели привлекались к тушению пожаров 84 раза. В шести регионах полуострова действует пятый класс чрезвычайной опасности из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность, новости крыма, штормовое предупреждение, пожар