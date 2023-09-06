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Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до конца недели из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T19:16
2023-09-06T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до конца недели из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Табу на кострыСпасатели напоминают, что с 8 июля на территории полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Размер штрафных санкций – от 10 до 800 тысяч рублей.По информации МЧС, только за минувшую неделю крымские спасатели привлекались к тушению пожаров 84 раза. В шести регионах полуострова действует пятый класс чрезвычайной опасности из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костров84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
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крым, безопасность, новости крыма, штормовое предупреждение, пожар
Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня из-за пожарной опасности

19:16 06.09.2023
 
© Фото: Александр Кирьяков Лесной пожар
 Лесной пожар
© Фото: Александр Кирьяков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до конца недели из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-10 сентября в западных и южных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Табу на костры

Спасатели напоминают, что с 8 июля на территории полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Размер штрафных санкций – от 10 до 800 тысяч рублей.
По информации МЧС, только за минувшую неделю крымские спасатели привлекались к тушению пожаров 84 раза. В шести регионах полуострова действует пятый класс чрезвычайной опасности из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды.
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