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В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на Крым
В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на Крым
Киевский режим активизировал применение террористических методов в отношении Крыма. Однако все это – попытки НАТО "нанести по их мнению болезненный удар по... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T14:47
2023-09-05T15:44
крым
атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим активизировал применение террористических методов в отношении Крыма. Однако все это – попытки НАТО "нанести по их мнению болезненный удар по полуострову руками Украины". Об этом, комментируя провальные атаки украинских беспилотников на Крымский мост, в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.Мария Захарова также прокомментировала заявление бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса о том, что Крымский мост надо взорвать, чтобы изолировать полуостров."31 августа Бен Ходжес в интервью изданию News Week призвал разрушить Крымский мост для изоляции полуострова. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что это не то что политические деятели, общественные деятели, о том, что это вообще люди? Люди могут так рассуждать? Нет, не могут. Особенно те, которые на протяжении десятилетий говорили о правах человека, о гуманистических ценностях, о свободах. Значит, в какой-то части они говорили неправду", - акцентировала спикер МИДа.Она также напомнила о словах Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Италии. Украинский лидер тогда заявил, что российские войска должны уйти из Крыма без давления ВСУ и что захват Крыма и Донбасса являются приоритетными целями киевского режима."Он сказал это, абсолютно забывая, что это не просто география, не просто территория – это люди, и у людей есть свое мнение", - напомнила Мария Захарова.В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками. Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.Четыре катера американского производства с десантом ВСУ на борту были уничтожены в акватории Черного моря 4 сентября. Они следовали в направлении мыса Тарханкут.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЭксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в КрымуСергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя
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РИА Новости Крым
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крым, атаки всу на крым, происшествия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, мнения, новости, сша, нато
В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на Крым

Захарова о попытках атаковать Крымский мост: НАТО пытается ударить по Крыму руками Киева

14:47 05.09.2023 (обновлено: 15:44 05.09.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим активизировал применение террористических методов в отношении Крыма. Однако все это – попытки НАТО "нанести по их мнению болезненный удар по полуострову руками Украины". Об этом, комментируя провальные атаки украинских беспилотников на Крымский мост, в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
"1 и 2 сентября, намеренно, в День знаний, когда дети идут в первый класс, когда открываются школы и проходят торжественные линейки, с помощью морских беспилотников ВСУ попытались вновь атаковать Крымский мост. Безуспешно. В дополнение к обстрелам ужесточается риторика Запада и его киевских подопечных. Это говорит о том, что страны НАТО руками своих киевских подручных не оставляют попыток нанести по-настоящему болезненный, с их точки зрения, удар Крыму", - сказала она.
Мария Захарова также прокомментировала заявление бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса о том, что Крымский мост надо взорвать, чтобы изолировать полуостров.
"31 августа Бен Ходжес в интервью изданию News Week призвал разрушить Крымский мост для изоляции полуострова. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что это не то что политические деятели, общественные деятели, о том, что это вообще люди? Люди могут так рассуждать? Нет, не могут. Особенно те, которые на протяжении десятилетий говорили о правах человека, о гуманистических ценностях, о свободах. Значит, в какой-то части они говорили неправду", - акцентировала спикер МИДа.
Она также напомнила о словах Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Италии. Украинский лидер тогда заявил, что российские войска должны уйти из Крыма без давления ВСУ и что захват Крыма и Донбасса являются приоритетными целями киевского режима.
"Он сказал это, абсолютно забывая, что это не просто география, не просто территория – это люди, и у людей есть свое мнение", - напомнила Мария Захарова.
В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками. Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.
Четыре катера американского производства с десантом ВСУ на борту были уничтожены в акватории Черного моря 4 сентября. Они следовали в направлении мыса Тарханкут.
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КрымАтаки ВСУ на КрымПроисшествияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаМненияНовостиСШАНАТО
 
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