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Главные новости Крыма: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Главные новости Крыма: 5 сентября
Главные новости Крыма: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Главные новости Крыма: 5 сентября
Украинский беспилотник сбит над Крымом. В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на полуостров. Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T22:06
2023-09-05T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Крымом. В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на полуостров. Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя. Новая отставка в Крыму: кто покинул пост министра. В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский дрон над КрымомУкраинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать Крым. БПЛА сбит дежурными средствами ПВО над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России. Заявление МИД о провальных атаках украинских БПЛАКиевский режим активизировал применение террористических методов в отношении Крыма. Однако все это – попытки НАТО "нанести по их мнению болезненный удар по полуострову руками Украины", заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя провальные атаки украинских беспилотников на Крымский мост 1 и 2 сентября. Захарова также прокомментировала заявление бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса о том, что Крымский мост надо взорвать, чтобы изолировать полуостров: по ее мнению, это свидетельствует о лживости западных заявлений о гуманистических ценностях, о свободах. Героизм севастопольских морпеховМинистр обороны Сергей Шойгу отметил мужество и героизм военнослужащих 810-й гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, которая базируется в Севастополе. Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям, сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Новая отставка в КрымуМинистр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление написано по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. Карлен Петросян возглавлял минстрой с 20 октября 2021 года. До этого в течение двух лет он занимал пост первого заместителя министра строительства и архитектуры. Скифское золото и цитата БисмаркаВице-премьер Крыма – постпред республики Георгий Мурадов прокомментировал намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота из крымских музеев цитатой канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, гласящей, что "русские всегда придут за своим". Он отметил, что скифское золото – бесценные предметы, являющиеся уникальным в своем плане культурным и историческим наследием Крыма. При этом вице-премьер республики выразил сомнение, что коллекцию в конечном итоге вывезут на Украину, поскольку неонацистский киевский режим "имеет склонность на всем зарабатывать деньги". Потому не исключено, что им захочется продать эти предметы непосредственно в Европе, как они поступили с древними иконами, которые сейчас экспонируются в Лувре.
https://crimea.ria.ru/20230905/na-ukraine-zanovo-podelili-krym--zelenskiy-podpisal-zakon-1131186603.html
https://crimea.ria.ru/20230905/v-krymu-planiruyut-otkrytie-pochetnykh-konsulstv-neskolkikh-stran---muradov-1131181112.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, новости, новости крыма, политика, экономика, общество, происшествия
Главные новости Крыма: 5 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 5 сентября

22:06 05.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э.
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Крымом. В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на полуостров. Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя. Новая отставка в Крыму: кто покинул пост министра. В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украинский дрон над Крымом

Украинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать Крым. БПЛА сбит дежурными средствами ПВО над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

Заявление МИД о провальных атаках украинских БПЛА

Киевский режим активизировал применение террористических методов в отношении Крыма. Однако все это – попытки НАТО "нанести по их мнению болезненный удар по полуострову руками Украины", заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя провальные атаки украинских беспилотников на Крымский мост 1 и 2 сентября. Захарова также прокомментировала заявление бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса о том, что Крымский мост надо взорвать, чтобы изолировать полуостров: по ее мнению, это свидетельствует о лживости западных заявлений о гуманистических ценностях, о свободах.

Героизм севастопольских морпехов

Министр обороны Сергей Шойгу отметил мужество и героизм военнослужащих 810-й гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, которая базируется в Севастополе. Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям, сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Владимир Зеленский
18:57
На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон

Новая отставка в Крыму

Министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление написано по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. Карлен Петросян возглавлял минстрой с 20 октября 2021 года. До этого в течение двух лет он занимал пост первого заместителя министра строительства и архитектуры.

Скифское золото и цитата Бисмарка

Вице-премьер Крыма – постпред республики Георгий Мурадов прокомментировал намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота из крымских музеев цитатой канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, гласящей, что "русские всегда придут за своим". Он отметил, что скифское золото – бесценные предметы, являющиеся уникальным в своем плане культурным и историческим наследием Крыма. При этом вице-премьер республики выразил сомнение, что коллекцию в конечном итоге вывезут на Украину, поскольку неонацистский киевский режим "имеет склонность на всем зарабатывать деньги". Потому не исключено, что им захочется продать эти предметы непосредственно в Европе, как они поступили с древними иконами, которые сейчас экспонируются в Лувре.
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
21:17
В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов
 
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Заголовок открываемого материала
23:05Крымский мост: обстановка на 23:00 вторника
22:31Главные события и заявления дня: 5 сентября
22:06Главные новости Крыма: 5 сентября
21:43"Нам нужно устранять людей": экс-глава СБУ о спецотделе по убийствам
21:17В Крыму планируют открытие почетных консульств нескольких стран - Мурадов
20:59Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб
20:48Вспышка африканской чумы на Кубани - идет досмотр транспорта и дворов
20:32Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших
20:09В Севастополе простились с героем СВО
19:32Крымский мост закрыт
19:27Последняя фишка в казино: эксперт оценил активизацию "контрнаступа" ВСУ
19:10Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
18:57На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон
18:35Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью
18:27Британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою
18:1410 городов России получат звание "Город трудовой доблести"
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17:53Девять атак ВСУ отражено на трех направлениях за сутки – Минобороны
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