https://crimea.ria.ru/20230905/glavnye-novosti-kryma-5-sentyabrya-1131190730.html

Главные новости Крыма: 5 сентября

Главные новости Крыма: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Главные новости Крыма: 5 сентября

Украинский беспилотник сбит над Крымом. В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на полуостров. Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T22:06

2023-09-05T22:06

2023-09-05T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Крымом. В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на полуостров. Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя. Новая отставка в Крыму: кто покинул пост министра. В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский дрон над КрымомУкраинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать Крым. БПЛА сбит дежурными средствами ПВО над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России. Заявление МИД о провальных атаках украинских БПЛАКиевский режим активизировал применение террористических методов в отношении Крыма. Однако все это – попытки НАТО "нанести по их мнению болезненный удар по полуострову руками Украины", заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя провальные атаки украинских беспилотников на Крымский мост 1 и 2 сентября. Захарова также прокомментировала заявление бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса о том, что Крымский мост надо взорвать, чтобы изолировать полуостров: по ее мнению, это свидетельствует о лживости западных заявлений о гуманистических ценностях, о свободах. Героизм севастопольских морпеховМинистр обороны Сергей Шойгу отметил мужество и героизм военнослужащих 810-й гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, которая базируется в Севастополе. Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям, сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Новая отставка в КрымуМинистр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление написано по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. Карлен Петросян возглавлял минстрой с 20 октября 2021 года. До этого в течение двух лет он занимал пост первого заместителя министра строительства и архитектуры. Скифское золото и цитата БисмаркаВице-премьер Крыма – постпред республики Георгий Мурадов прокомментировал намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота из крымских музеев цитатой канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, гласящей, что "русские всегда придут за своим". Он отметил, что скифское золото – бесценные предметы, являющиеся уникальным в своем плане культурным и историческим наследием Крыма. При этом вице-премьер республики выразил сомнение, что коллекцию в конечном итоге вывезут на Украину, поскольку неонацистский киевский режим "имеет склонность на всем зарабатывать деньги". Потому не исключено, что им захочется продать эти предметы непосредственно в Европе, как они поступили с древними иконами, которые сейчас экспонируются в Лувре.

https://crimea.ria.ru/20230905/na-ukraine-zanovo-podelili-krym--zelenskiy-podpisal-zakon-1131186603.html

https://crimea.ria.ru/20230905/v-krymu-planiruyut-otkrytie-pochetnykh-konsulstv-neskolkikh-stran---muradov-1131181112.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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