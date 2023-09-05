https://crimea.ria.ru/20230905/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryto---opershtab-1131190556.html

Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб

Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб

Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта, после полуторачасовой остановки движения, сообщает оперативный штаб республики Крым. РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T20:59

2023-09-05T20:59

2023-09-05T21:09

крымский мост

крым

новости

новости крыма

транспорт

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_7047ae1d2b0fd672fd53422948d1cf00.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта, после полуторачасовой остановки движения, сообщает оперативный штаб республики Крым.С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Вечером во вторник транспортный переход временно закрывали в целях безопасности. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.

крымский мост

крым

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости, новости крыма, транспорт, керченский пролив