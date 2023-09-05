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Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб
Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб
Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта, после полуторачасовой остановки движения, сообщает оперативный штаб республики Крым. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта, после полуторачасовой остановки движения, сообщает оперативный штаб республики Крым.С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.Вечером во вторник транспортный переход временно закрывали в целях безопасности. Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
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крымский мост, крым, новости, новости крыма, транспорт, керченский пролив
Движение по Крымскому мосту открыто - оперштаб

Оперштаб: движение на Крымском мосту восстановлено

20:59 05.09.2023 (обновлено: 21:09 05.09.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для движения автомобильного транспорта, после полуторачасовой остановки движения, сообщает оперативный штаб республики Крым.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
Вечером во вторник транспортный переход временно закрывали в целях безопасности.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
 
Крымский мостКрымНовостиНовости КрымаТранспортКерченский пролив
 
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