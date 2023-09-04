https://crimea.ria.ru/20230904/lager-v-anape-zakryli-posle-intsidenta-s-domogatelstvom-k-detyam-1131142891.html

Лагерь в Анапе закрыли после инцидента с домогательством к детям

Лагерь в Анапе закрыли после инцидента с домогательством к детям - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Лагерь в Анапе закрыли после инцидента с домогательством к детям

В Анапе закрыли детский оздоровительный лагерь, на территорию которого в конце июля этого года проник мужчина и домогался к детям. В оздоровительном учреждении... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T10:50

2023-09-04T10:50

2023-09-04T10:50

анапа

краснодарский край

происшествия

общество

дети

федеральная служба судебных приставов (фссп)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Анапе закрыли детский оздоровительный лагерь, на территорию которого в конце июля этого года проник мужчина и домогался к детям. В оздоровительном учреждении выявили множественные нарушения, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. "В Анапский городской отдел Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю поступил на исполнение документ о запрете фирмы "Агентство Кредо" и иным лицам оказывать услуги отдыха и оздоровления несовершеннолетних на территории детского лагеря "Счастливое детство", - сказано в сообщении.Уточняется, что в конце июля в указанный лагерь ночью проник мужчина и стал приставать к детям. После инцидента прокурорская проверка выявила нарушения в части санэпидемблагополучия, трудового и противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности. Уже на следующий день приставы вручили руководству детского учреждения постановление о закрытии, однако лагерь продолжил работу. В этой связи юридическое лицо было оштрафовано на 30 тысяч рублей, а директор – на 10 тысяч рублей. В итоге лагерь закрыт. Дети переведены в другое оздоровительное учреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский лагерь Севастополя проверит прокуратураВожатая из крымского лагеря получит "уголовку" за оскорбления детейДети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"

https://crimea.ria.ru/20230213/v-krymu-rabotnika-detskogo-lagerya-arestovali-za-razvraschenie-detey-1126952239.html

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2023

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анапа, краснодарский край, происшествия, общество, дети, федеральная служба судебных приставов (фссп), новости