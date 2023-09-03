https://crimea.ria.ru/20230903/rossiyskie-letchiki-sbili-ukrainskiy-mig-29-na-zaporozhe-1131133474.html

Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье

Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье

Российские самолеты сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T14:07

2023-09-03T14:07

2023-09-03T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские самолеты сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также американскую управляемую авиабомбу JDAM.Также уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 467 самолетов, 247 вертолетов и более 6,3 тысячи беспилотников противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотникАрмия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНРУкраина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов

https://crimea.ria.ru/20230903/v-portu-reni-razbity-khranilischa-s-toplivom-dlya-voennoy-tekhniki-vsu-1131133081.html

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2023

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новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), запорожская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости