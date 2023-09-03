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Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье
Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье
Российские самолеты сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T14:07
2023-09-03T14:07
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
запорожская область
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские самолеты сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также американскую управляемую авиабомбу JDAM.Также уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 467 самолетов, 247 вертолетов и более 6,3 тысячи беспилотников противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотникАрмия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНРУкраина за сутки потеряла около 600 бойцов и два склада боеприпасов
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новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), запорожская область, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье

Минобороны: авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области

14:07 03.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военный летчик в зоне проведения СВО
Российский военный летчик в зоне проведения СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские самолеты сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также американскую управляемую авиабомбу JDAM.
Также уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 34 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 467 самолетов, 247 вертолетов и более 6,3 тысячи беспилотников противника.
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