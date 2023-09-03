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Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья
Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья
Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста в очереди стоят более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T19:09
2023-09-03T19:09
2023-09-03T19:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста в очереди стоят более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250. К 15:00 в очереди со стороны Тамани ждали 370 транспортных средств. Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеДополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край, общество
Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья
Перед Крымским мостом со стороны Кубани очереди на досмотр ждут 230 автомобилей
19:09 03.09.2023 (обновлено: 19:10 03.09.2023)