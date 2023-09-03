https://crimea.ria.ru/20230903/ochered-na-krymskom-mostu-dannye-na-1900-voskresenya-1131138599.html

Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья

Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья

Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста в очереди стоят более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T19:09

2023-09-03T19:09

2023-09-03T19:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

крым

краснодарский край

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста в очереди стоят более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250. К 15:00 в очереди со стороны Тамани ждали 370 транспортных средств. Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеДополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край, общество