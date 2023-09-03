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Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья
Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья
Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста в очереди стоят более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T19:09
2023-09-03T19:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста в очереди стоят более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250. К 15:00 в очереди со стороны Тамани ждали 370 транспортных средств. Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресеньеДополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край, общество
Очередь на Крымском мосту: данные на 19.00 воскресенья

Перед Крымским мостом со стороны Кубани очереди на досмотр ждут 230 автомобилей

19:09 03.09.2023 (обновлено: 19:10 03.09.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Со стороны Краснодарского края на подъезде к досмотровым пунктам Крымского моста в очереди стоят более 200 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

По данным на 19.00 воскресенья, в очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Утром со стороны Тамани на въезде перед мостовым переходом через Керченский пролив находились 50 автомобилей, спустя два часа их число выросло в пять раз и достигло 250. К 15:00 в очереди со стороны Тамани ждали 370 транспортных средств.
Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
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