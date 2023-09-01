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Землю накроет мощная магнитная буря - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Землю накроет мощная магнитная буря
Землю накроет мощная магнитная буря - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Землю накроет мощная магнитная буря
В над Землей пронесутся магнитные бури, повышение геомагнитного фона ожидается уже на этой неделе, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T19:43
2023-09-01T19:43
здоровье
космос
магнитные бури
общество
ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент - РИА Новости Крым. В над Землей пронесутся магнитные бури, повышение геомагнитного фона ожидается уже на этой неделе, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По данным ученых, затяжной магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 3 сентября, однако геомагнитные возмущения прогнозируются также в течение суток второго сентября.Далее геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 14 числа. Прогнозов на вторую часть первого осеннего месяца ученые пока не дают.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние"Голубая" Луна: самое яркое Суперлуние года - где и когда наблюдать
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здоровье, космос, магнитные бури, общество, ран
Землю накроет мощная магнитная буря

Ученые прогнозируют мощный геомагнитный шторм

19:43 01.09.2023
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / AlexmitМагнитная буря
Магнитная буря
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Alexmit
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент - РИА Новости Крым. В над Землей пронесутся магнитные бури, повышение геомагнитного фона ожидается уже на этой неделе, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, затяжной магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 3 сентября, однако геомагнитные возмущения прогнозируются также в течение суток второго сентября.
Далее геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 14 числа. Прогнозов на вторую часть первого осеннего месяца ученые пока не дают.
Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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