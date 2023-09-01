https://crimea.ria.ru/20230901/zemlyu-nakroet-moschnaya-magnitnaya-burya-1131091895.html

Землю накроет мощная магнитная буря

Землю накроет мощная магнитная буря - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Землю накроет мощная магнитная буря

В над Землей пронесутся магнитные бури, повышение геомагнитного фона ожидается уже на этой неделе, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T19:43

2023-09-01T19:43

2023-09-01T19:43

здоровье

космос

магнитные бури

общество

ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сент - РИА Новости Крым. В над Землей пронесутся магнитные бури, повышение геомагнитного фона ожидается уже на этой неделе, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По данным ученых, затяжной магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 3 сентября, однако геомагнитные возмущения прогнозируются также в течение суток второго сентября.Далее геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 14 числа. Прогнозов на вторую часть первого осеннего месяца ученые пока не дают.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему не стоит бояться магнитных бурьЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние"Голубая" Луна: самое яркое Суперлуние года - где и когда наблюдать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, космос, магнитные бури, общество, ран