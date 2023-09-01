https://crimea.ria.ru/20230901/v-sochi-na-stroitelya-upala-zhelezobetonnaya-plita-1131102040.html

В Сочи на строителя упала железобетонная плита

В Сочи на строителя упала железобетонная плита - РИА Новости Крым, 01.09.2023

В Сочи на строителя упала железобетонная плита

В Сочи спасателям пришлось доставать мужчину из-под железобетонной конструкции, упавшей во время ремонта дороги, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T16:47

2023-09-01T16:47

2023-09-01T16:47

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

сочи

происшествия

скорая помощь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Сочи спасателям пришлось доставать мужчину из-под железобетонной конструкции, упавшей во время ремонта дороги, сообщает пресс-служба МЧС России.Спасатели вызволяли пострадавшего при помощи телескопической стойки и шанцевого инструмента. Спасенного транспортировали на носилках и передали медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток погиб под бетонной плитой в недострое под СевастополемПодземный плен: в Евпатории мужчина провалился в колодецМастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка

сочи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сочи, происшествия, скорая помощь, новости