Рейтинг@Mail.ru
В Сочи на строителя упала железобетонная плита - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230901/v-sochi-na-stroitelya-upala-zhelezobetonnaya-plita-1131102040.html
В Сочи на строителя упала железобетонная плита
В Сочи на строителя упала железобетонная плита - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В Сочи на строителя упала железобетонная плита
В Сочи спасателям пришлось доставать мужчину из-под железобетонной конструкции, упавшей во время ремонта дороги, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T16:47
2023-09-01T16:47
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сочи
происшествия
скорая помощь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131100879_0:708:960:1248_1920x0_80_0_0_d0553128fe8b8bbeed273351a7063aef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Сочи спасателям пришлось доставать мужчину из-под железобетонной конструкции, упавшей во время ремонта дороги, сообщает пресс-служба МЧС России.Спасатели вызволяли пострадавшего при помощи телескопической стойки и шанцевого инструмента. Спасенного транспортировали на носилках и передали медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток погиб под бетонной плитой в недострое под СевастополемПодземный плен: в Евпатории мужчина провалился в колодецМастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131100879_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b392116e7b6c0ac661806aff10b4a4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сочи, происшествия, скорая помощь, новости
В Сочи на строителя упала железобетонная плита

МЧС: в Сочи спасатели деблокировали дорожника из-под железобетонной плиты

16:47 01.09.2023
 
© ЧП СочиЧП в Сочи
ЧП в Сочи
© ЧП Сочи
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Сочи спасателям пришлось доставать мужчину из-под железобетонной конструкции, упавшей во время ремонта дороги, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Во время аварийно-восстановительных работ на мужчину упала железобетонная плита. Бригада демонтировала участок дороги. Стропы не выдержали тяжести - мужчина оказался придавленным плитой", - сообщили дли инцидента в МЧС.
Спасатели вызволяли пострадавшего при помощи телескопической стойки и шанцевого инструмента. Спасенного транспортировали на носилках и передали медикам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подросток погиб под бетонной плитой в недострое под Севастополем
Подземный плен: в Евпатории мужчина провалился в колодец
Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СочиПроисшествияСкорая помощьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
17:10В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ
16:47В Сочи на строителя упала железобетонная плита
16:3115 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
16:17За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
16:07Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном" - прямая трансляция
16:05Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму
16:03Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму
15:52Профессия логист – работа с гарантией
15:50Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю
15:35До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин
15:21Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя
15:15Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности
15:07Крымский мост: сколько ждать проезда
14:35Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов
13:55Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице
13:41Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
13:37Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
13:23Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины
13:14Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году
Лента новостейМолния