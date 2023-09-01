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В Сочи на строителя упала железобетонная плита
В Сочи на строителя упала железобетонная плита - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В Сочи на строителя упала железобетонная плита
В Сочи спасателям пришлось доставать мужчину из-под железобетонной конструкции, упавшей во время ремонта дороги, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T16:47
2023-09-01T16:47
2023-09-01T16:47
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сочи
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Сочи спасателям пришлось доставать мужчину из-под железобетонной конструкции, упавшей во время ремонта дороги, сообщает пресс-служба МЧС России.Спасатели вызволяли пострадавшего при помощи телескопической стойки и шанцевого инструмента. Спасенного транспортировали на носилках и передали медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток погиб под бетонной плитой в недострое под СевастополемПодземный плен: в Евпатории мужчина провалился в колодецМастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сочи, происшествия, скорая помощь, новости
В Сочи на строителя упала железобетонная плита
МЧС: в Сочи спасатели деблокировали дорожника из-под железобетонной плиты