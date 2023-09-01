https://crimea.ria.ru/20230901/okolo-40-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-sveta-1131081507.html

Около 40 улиц Симферополя на день останутся без света

Около 40 улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Около 40 улиц Симферополя на день останутся без света

Около 40 улиц Симферополя в пятницу останутся без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T06:31

2023-09-01T06:31

2023-09-01T06:31

крым

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Около 40 улиц Симферополя в пятницу останутся без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго"."В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно графику", - говорится в сообщении.Так, в зону отключения попали улицы Ковыльная (2-14), Межевая (3-9), Огородная (1-17), Винницкая (146-172, 13-23), Телефонный спуск (21), Связистов (131-174), Высотная/Бархатовой (138-167), переулок Конечный (2-16), Петровская балка (285-340), Производственная (6-56), Тарабукина (165-167), Второй Петровский проезд (1-3), переулок Сельский (35), Генерала Родионова (68-70), Ивана Голубца (40-62, 3-23), Симферопольская (61-69), Киевский тупик (2-6), Мраморная (13-46), Полтавская (20-39) и одноименный переулок, Шахтеров (36), Урожайная (46), Крымской Правды (6-8), Запорожская (4/9, 15-41), Запорожская/Строителей, Строителей (14/14), Широкая (2-11) и переулок Широкий, Москалева (9/2), Козлова (27), Тамбовская (2-10, 12А), Тарвацкого (2/6, 4-17), Козлова/Тамбовская (27/2), Караимская (64-70, 31-35), Севастопольская (40-52), Козлова (17), Субхи (3-35), Севастопольская/Субхи, Севастопольская/ Козлова (светофор).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейВ Севастополе большое отключение электроэнергии – адресаПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

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крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма