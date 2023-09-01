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Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
По состоянию на 20.00 пятницы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T20:02
2023-09-01T20:02
2023-09-01T20:03
ситуация на дорогах крыма
логистика
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 20.00 пятницы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
Проезд свободный: очередей на Крымский мост с обеих сторон нет
20:02 01.09.2023 (обновлено: 20:03 01.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. По состоянию на 20.00 пятницы въезд на Крымский мост свободен и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Движение по транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.