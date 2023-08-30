https://crimea.ria.ru/20230830/zhara-ne-otstupaet-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1130987560.html

Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду

Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-30T00:01

2023-08-30T00:01

2023-08-29T22:19

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26 градусов, днем +31...+33.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.Море у берегов Ялты прогрелось до +23, у берегов Алушты, Феодосии, Севастополя и Черноморского, в Азовском море - до +26, у берегов Евпатории + 27, в Керченском проливе +25.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.

https://crimea.ria.ru/20230815/kakim-budet-barkhatnyy-sezon-v-krymu--fobos-1130726664.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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