https://crimea.ria.ru/20230830/zhara-ne-otstupaet-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1130987560.html
Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду
Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-30T00:01
2023-08-30T00:01
2023-08-29T22:19
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26 градусов, днем +31...+33.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.Море у берегов Ялты прогрелось до +23, у берегов Алушты, Феодосии, Севастополя и Черноморского, в Азовском море - до +26, у берегов Евпатории + 27, в Керченском проливе +25.В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.
https://crimea.ria.ru/20230815/kakim-budet-barkhatnyy-sezon-v-krymu--fobos-1130726664.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду в Крыму сохранится сухая жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию тропических воздушных масс в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +25, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов. Ветер восточный, умеренный", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +24...+26 градусов, днем +31...+33.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.
В Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.
Море у берегов Ялты прогрелось до +23, у берегов Алушты, Феодосии, Севастополя и Черноморского, в Азовском море - до +26, у берегов Евпатории + 27, в Керченском проливе +25.
В западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По прогнозу
ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.