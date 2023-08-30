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После повышения ставок клиенты РНКБ открыли 15 тысяч вкладов
После повышения ставок клиенты РНКБ открыли 15 тысяч вкладов - РИА Новости Крым, 30.08.2023
После повышения ставок клиенты РНКБ открыли 15 тысяч вкладов
После повышения ставок по депозитам в РНКБ (Группа ВТБ) клиенты банка оформили за неделю около 15 тысяч вкладов на общую сумму 13,1 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T13:17
2023-08-30T13:17
2023-08-30T13:17
рнкб (пао)
депозит
банк
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. После повышения ставок по депозитам в РНКБ (Группа ВТБ) клиенты банка оформили за неделю около 15 тысяч вкладов на общую сумму 13,1 миллиарда рублей, сообщает банк.Средний чек депозитов, оформленных в банке за эти дни, составил 885 тысяч рублей. До повышения ставок клиенты оформляли около 600 вкладов ежедневно.РНКБ повысил доходность по депозитам 22 августа вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ.Около 50% общего количества открытых за неделю вкладов были оформлены клиентами дистанционно через мобильное приложение (18+) и интернет-банк, отметили в РНКБ.
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рнкб (пао), депозит, банк, экономика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. После повышения ставок по депозитам в РНКБ (Группа ВТБ) клиенты банка оформили за неделю около 15 тысяч вкладов на общую сумму 13,1 миллиарда рублей, сообщает банк.
Средний чек депозитов, оформленных в банке за эти дни, составил 885 тысяч рублей. До повышения ставок клиенты оформляли около 600 вкладов ежедневно.
РНКБ повысил доходность по депозитам 22 августа вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
Около 50% общего количества открытых за неделю вкладов были оформлены клиентами дистанционно через мобильное приложение (18+) и интернет-банк, отметили в РНКБ.