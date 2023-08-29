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В Симферополе машина сбила мотоциклиста
В Симферополе машина сбила мотоциклиста - РИА Новости Крым, 29.08.2023
В Симферополе машина сбила мотоциклиста
В Симферополе водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, сбил мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T18:20
2023-08-29T18:20
2023-08-29T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, сбил мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.35-летний мотоциклист ехал со стороны улицы Ковыльная в направлении проспекта Победы. В итоге, он был сбит легковым автомобилем и получил травмы.Правоохранительные органы сообщают, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Несколькими днями ранее другой мотоциклист также был сбит в Крыму из-за нарушения правил дорожного движения грузовым фургоном. ДТП произошло в Джанкойском районе. Большегруз выехал на красный свет светофора и столкнулся с мотоциклом. Водителя последнего доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшийВ Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известноПод Симферополем столкнулись иномарка и мотоцикл - один человек пострадал
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В Симферополе машина сбила мотоциклиста
В столице Крыма мотоциклист пострадал от столкновения с легковой машиной