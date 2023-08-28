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ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино из миномета и гранатомета - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино из миномета и гранатомета
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино из миномета и гранатомета - РИА Новости Крым, 28.08.2023
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино из миномета и гранатомета
Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Белгородской области из артиллерии, минометов и гранатометов. Зафиксировано более 100... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T13:25
2023-08-28T13:25
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Белгородской области из артиллерии, минометов и гранатометов. Зафиксировано более 100 прилетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – семь артиллерийских снарядов и пять гранатометных выстрелов", – написал в своем Telegram-канале Гладков. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, добавил он.Под массированный минометный обстрел попали хутора Старый и Плотвянка Волоконовского района области. Зафиксировано соответственно 12 и 24 прилета. К счастью, обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино украинские боевики выпустили два минометных снаряда. На село Пороз с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.Также по хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа – по шесть минометных снарядов, по поселку Ленинский – четыре, по селу Белянка и хутору Панков – по три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.По оценкам регионального минстроя, в результате украинских атак в Белгородской области с начала специальной военной операции получили повреждения 176 административных зданий, объектов образования, культуры и спорта. Оценочная стоимость восстановительных работ достигла на 28 августа 4,9 миллиарда рублей.Накануне ВСУ выпустили по Белгородской области 150 снарядов из минометов, гранатометов, артиллерии и РСЗО "Град". В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт ВСУ с беспилотником в Белгородском районе: погиб мужчинаБелгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за суткиВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино из миномета и гранатомета

ВСУ выпустили 100 снарядов по Белгородской области из артиллерии, минометов и гранатометов

13:25 28.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Белгородской области из артиллерии, минометов и гранатометов. Зафиксировано более 100 прилетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – семь артиллерийских снарядов и пять гранатометных выстрелов", – написал в своем Telegram-канале Гладков. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Под массированный минометный обстрел попали хутора Старый и Плотвянка Волоконовского района области. Зафиксировано соответственно 12 и 24 прилета. К счастью, обошлось без последствий.
В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино украинские боевики выпустили два минометных снаряда. На село Пороз с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений нет.
"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино": зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов", – добавил Гладков.
Также по хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа – по шесть минометных снарядов, по поселку Ленинский – четыре, по селу Белянка и хутору Панков – по три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
По оценкам регионального минстроя, в результате украинских атак в Белгородской области с начала специальной военной операции получили повреждения 176 административных зданий, объектов образования, культуры и спорта. Оценочная стоимость восстановительных работ достигла на 28 августа 4,9 миллиарда рублей.
Накануне ВСУ выпустили по Белгородской области 150 снарядов из минометов, гранатометов, артиллерии и РСЗО "Град". В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
ВСУ обстреляли снарядами Града посёлок Уразово Валуйского городского округа.
Вчера, 14:39
Один мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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