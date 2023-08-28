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Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника
Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника
На Крымском мосту заторов нет, проезд свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T18:14
2023-08-28T18:14
2023-08-28T18:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту заторов нет, проезд свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было, позже начала формироваться очередь на выезд из Крыма, которая росла в течение дня, однако к шести часам вечера заторы ликвидированы.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, общество
Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника
Проезд по Крымскому мосту свободен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту заторов нет, проезд свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было, позже начала формироваться очередь на выезд из Крыма, которая росла в течение дня, однако к шести часам вечера заторы ликвидированы.
"По состоянию на 18:00, в Республике Крым с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.