https://crimea.ria.ru/20230828/situatsiya-na-krymskom-mostu---aktualnye-dannye-na-1800-ponedelnika-1131001325.html

Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника

Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Ситуация на Крымском мосту - актуальные данные на 18.00 понедельника

На Крымском мосту заторов нет, проезд свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T18:14

2023-08-28T18:14

2023-08-28T18:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту заторов нет, проезд свободен с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было, позже начала формироваться очередь на выезд из Крыма, которая росла в течение дня, однако к шести часам вечера заторы ликвидированы.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, общество