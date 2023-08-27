https://crimea.ria.ru/20230827/krymskiy-dinozavr-kak-strausy-v-predgoryakh-obosnovalis-1130724573.html

Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались

Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались

РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T17:37

2023-08-27T17:37

2023-08-27T17:37

крым

фотоленты

севастополь

страусы

сельское хозяйство

природа

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Ресницы и ноги у них длиннющие, перья пушистые, а ума – совсем немного – 7 граммов на одну птицу ростом до трех метров и весом до ста килограммов. Пропорционально это меньше, чем у курицы: видят цель – не видят препятствий и поэтому могут затоптать собственных цыплят.Черный африканский страус — самая большая из ныне живущих птиц. Ранее к страусам относили эму и нанду, но нынешние ученые отделили их в другие отряды. Так что настоящий страус на Земле лишь один - африканский черный.Раньше страусы жили и в Иране, и на Ближнем Востоке, и в Индии. Но всех их выбили на роскошные перья для головных уборов. Если бы этих птиц не начали разводить на фермах, возможно, они бы не дожили до наших дней. Сейчас страусов разводят более чем в 50 странах мира.Три года в селе Орлиное недалеко от Севастополя существует страусиная ферма. Здесь страусов выращивают не на мясо, а ради цыплят черного африканского страуса, которые потом разъезжаются по другим фермам, создавая генетически крепкое потомство.В природе у страусов выживают не более трети птенцов, поэтому на фермах у страусов яйца отбирают и помещают в более "гуманные" условия.Именно для этого на ферме Елены Фонтана есть специальная аппаратура – овоскоп для огромных страусиных яиц и инкубаторы. Все – российского производства.В инкубаторе страусенок в яйце проводит 40 дней.На ферме птенцам помогают вылупиться из яйца: сначала немножко приоткрывают яйцо, помещая не вынутого полностью из скорлупы цыпленка в специальный инкубатор с определенной влажностью и температурой. Там он проводит несколько дней, продолжая питаться желточным мешком. А затем полностью разбивают оболочку яйца, перерезают страусенку пуповину, которой он прикреплен изнутри скорлупы и - вуаля! – новый свежий страусенок родился!Затем страусят сажают в специальный манеж. С ростом птичек и манеж становится побольше, а его бортики повыше.Слабые места страуса – ноги и желудок: то сломает голени в драке, то наестся чего-то несъедобного.А драться они любят: самцы даже через забор могут так выяснять отношения, что серьезно ранят противника.Африканские страусы живут в неволе 50 лет. Если ничего себе не повредят от глупости и не станут отбивной.И - главное: голову в песок, вопреки крылатому выражению, страусы не прячут. Это распространенный миф.

https://crimea.ria.ru/20230107/otkuda-ushi-torchat-chto-nado-znat-pro-krolikov-1126215991.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, севастополь, страусы, сельское хозяйство, природа