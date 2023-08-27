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Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230827/krymskiy-dinozavr-kak-strausy-v-predgoryakh-obosnovalis-1130724573.html
Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались
Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались
РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T17:37
2023-08-27T17:37
крым
фотоленты
севастополь
страусы
сельское хозяйство
природа
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Ресницы и ноги у них длиннющие, перья пушистые, а ума – совсем немного – 7 граммов на одну птицу ростом до трех метров и весом до ста килограммов. Пропорционально это меньше, чем у курицы: видят цель – не видят препятствий и поэтому могут затоптать собственных цыплят.Черный африканский страус — самая большая из ныне живущих птиц. Ранее к страусам относили эму и нанду, но нынешние ученые отделили их в другие отряды. Так что настоящий страус на Земле лишь один - африканский черный.Раньше страусы жили и в Иране, и на Ближнем Востоке, и в Индии. Но всех их выбили на роскошные перья для головных уборов. Если бы этих птиц не начали разводить на фермах, возможно, они бы не дожили до наших дней. Сейчас страусов разводят более чем в 50 странах мира.Три года в селе Орлиное недалеко от Севастополя существует страусиная ферма. Здесь страусов выращивают не на мясо, а ради цыплят черного африканского страуса, которые потом разъезжаются по другим фермам, создавая генетически крепкое потомство.В природе у страусов выживают не более трети птенцов, поэтому на фермах у страусов яйца отбирают и помещают в более "гуманные" условия.Именно для этого на ферме Елены Фонтана есть специальная аппаратура – овоскоп для огромных страусиных яиц и инкубаторы. Все – российского производства.В инкубаторе страусенок в яйце проводит 40 дней.На ферме птенцам помогают вылупиться из яйца: сначала немножко приоткрывают яйцо, помещая не вынутого полностью из скорлупы цыпленка в специальный инкубатор с определенной влажностью и температурой. Там он проводит несколько дней, продолжая питаться желточным мешком. А затем полностью разбивают оболочку яйца, перерезают страусенку пуповину, которой он прикреплен изнутри скорлупы и - вуаля! – новый свежий страусенок родился!Затем страусят сажают в специальный манеж. С ростом птичек и манеж становится побольше, а его бортики повыше.Слабые места страуса – ноги и желудок: то сломает голени в драке, то наестся чего-то несъедобного.А драться они любят: самцы даже через забор могут так выяснять отношения, что серьезно ранят противника.Африканские страусы живут в неволе 50 лет. Если ничего себе не повредят от глупости и не станут отбивной.И - главное: голову в песок, вопреки крылатому выражению, страусы не прячут. Это распространенный миф.
https://crimea.ria.ru/20230107/otkuda-ushi-torchat-chto-nado-znat-pro-krolikov-1126215991.html
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, страусы, сельское хозяйство, природа
Крымский динозавр: как страусы в предгорьях обосновались

Самая большая из известных птиц: как вылупляются крымские страусы

17:37 27.08.2023
 
© РИА Новости КрымСтраусиная ферма в селе Орлиное в Крыму
Страусиная ферма в селе Орлиное в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости Крым
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Ресницы и ноги у них длиннющие, перья пушистые, а ума – совсем немного – 7 граммов на одну птицу ростом до трех метров и весом до ста килограммов. Пропорционально это меньше, чем у курицы: видят цель – не видят препятствий и поэтому могут затоптать собственных цыплят.
Черный африканский страус — самая большая из ныне живущих птиц. Ранее к страусам относили эму и нанду, но нынешние ученые отделили их в другие отряды. Так что настоящий страус на Земле лишь один - африканский черный.
Раньше страусы жили и в Иране, и на Ближнем Востоке, и в Индии. Но всех их выбили на роскошные перья для головных уборов. Если бы этих птиц не начали разводить на фермах, возможно, они бы не дожили до наших дней. Сейчас страусов разводят более чем в 50 странах мира.
© РИА Новости Крым

Птичка ростом до трех метров смотрит на человека всегда свысока.

Страусиная ферма в Крыму
1 из 9

Птичка ростом до трех метров смотрит на человека всегда свысока.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Пол молодых страусов распознать практически невозможно – они все одинаково серо-коричневые. И только к полутора годам по смене цвета оперения становится понятно, кто здесь мальчик, а кто девочка. У самцов появляются черные с белым перья, а самки так и остаются серенькими скромницами.

Пол молодых страусов распознать практически невозможно – они все одинаково серо-коричневые.
2 из 9

Пол молодых страусов распознать практически невозможно – они все одинаково серо-коричневые. И только к полутора годам по смене цвета оперения становится понятно, кто здесь мальчик, а кто девочка. У самцов появляются черные с белым перья, а самки так и остаются серенькими скромницами.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУ обычных птиц – 4 пальца на ногах, а у страуса – два очень мощных, с сильными когтями, которыми он отбивается даже от львов.
У страуса – два очень мощных пальца на ногах, с сильными когтями, которыми он отбивается даже от львов.
3 из 9
У обычных птиц – 4 пальца на ногах, а у страуса – два очень мощных, с сильными когтями, которыми он отбивается даже от львов.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Птичка глупая, зато глаза красивые и отличное зрение! В саванне они могут заметить опасность за километр.

Черный африканский страус
4 из 9

Птичка глупая, зато глаза красивые и отличное зрение! В саванне они могут заметить опасность за километр.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтраусы живут семьями: один доминирующий самец и несколько самок.
Страусы живут семьями: один доминирующий самец и несколько самок.
5 из 9
Страусы живут семьями: один доминирующий самец и несколько самок.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ неволе страусов кормят травой и зерном. А так как у страусов нет зубов, то они пищу измельчают в желудке с помощью заранее проглоченных камушков.
В неволе страусов кормят травой и зерном. А так как у страусов нет зубов, то они пищу измельчают в желудке с помощью заранее проглоченных камушков.
6 из 9
В неволе страусов кормят травой и зерном. А так как у страусов нет зубов, то они пищу измельчают в желудке с помощью заранее проглоченных камушков.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Страусы не любят закрытых помещений, поэтому в ангарах, которые защищают их от непогоды, одна стена всегда должна быть открыта.

Страусиная ферма в Крыму
7 из 9

Страусы не любят закрытых помещений, поэтому в ангарах, которые защищают их от непогоды, одна стена всегда должна быть открыта.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСреднее яйцо страуса весит от полутора до двух килограммов. Яичницей из такого яичка можно накормить семью из семи человек: 25-36 куриных яиц.
Среднее яйцо страуса весит от полутора до двух килограммов. Яичницей из такого яичка можно накормить семью из семи человек: 25-36 куриных яиц.
8 из 9
Среднее яйцо страуса весит от полутора до двух килограммов. Яичницей из такого яичка можно накормить семью из семи человек: 25-36 куриных яиц.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Вкрутую страусиное яйцо приготавливается от 1 часа до 75–90 минут, так как толщина скорлупы достигает полусантиметра.

Страусиное яйцо в инкубаторе
9 из 9

Вкрутую страусиное яйцо приготавливается от 1 часа до 75–90 минут, так как толщина скорлупы достигает полусантиметра.

© РИА Новости Крым
1 из 9

Птичка ростом до трех метров смотрит на человека всегда свысока.

© РИА Новости Крым
2 из 9

Пол молодых страусов распознать практически невозможно – они все одинаково серо-коричневые. И только к полутора годам по смене цвета оперения становится понятно, кто здесь мальчик, а кто девочка. У самцов появляются черные с белым перья, а самки так и остаются серенькими скромницами.

© РИА Новости Крым
3 из 9
У обычных птиц – 4 пальца на ногах, а у страуса – два очень мощных, с сильными когтями, которыми он отбивается даже от львов.
© РИА Новости Крым
4 из 9

Птичка глупая, зато глаза красивые и отличное зрение! В саванне они могут заметить опасность за километр.

© РИА Новости Крым
5 из 9
Страусы живут семьями: один доминирующий самец и несколько самок.
© РИА Новости Крым
6 из 9
В неволе страусов кормят травой и зерном. А так как у страусов нет зубов, то они пищу измельчают в желудке с помощью заранее проглоченных камушков.
© РИА Новости Крым
7 из 9

Страусы не любят закрытых помещений, поэтому в ангарах, которые защищают их от непогоды, одна стена всегда должна быть открыта.

© РИА Новости Крым
8 из 9
Среднее яйцо страуса весит от полутора до двух килограммов. Яичницей из такого яичка можно накормить семью из семи человек: 25-36 куриных яиц.
© РИА Новости Крым
9 из 9

Вкрутую страусиное яйцо приготавливается от 1 часа до 75–90 минут, так как толщина скорлупы достигает полусантиметра.

© РИА Новости Крым
Три года в селе Орлиное недалеко от Севастополя существует страусиная ферма. Здесь страусов выращивают не на мясо, а ради цыплят черного африканского страуса, которые потом разъезжаются по другим фермам, создавая генетически крепкое потомство.
В природе у страусов выживают не более трети птенцов, поэтому на фермах у страусов яйца отбирают и помещают в более "гуманные" условия.
Именно для этого на ферме Елены Фонтана есть специальная аппаратура – овоскоп для огромных страусиных яиц и инкубаторы. Все – российского производства.
В инкубаторе страусенок в яйце проводит 40 дней.
На ферме птенцам помогают вылупиться из яйца: сначала немножко приоткрывают яйцо, помещая не вынутого полностью из скорлупы цыпленка в специальный инкубатор с определенной влажностью и температурой. Там он проводит несколько дней, продолжая питаться желточным мешком. А затем полностью разбивают оболочку яйца, перерезают страусенку пуповину, которой он прикреплен изнутри скорлупы и - вуаля! – новый свежий страусенок родился!
Затем страусят сажают в специальный манеж. С ростом птичек и манеж становится побольше, а его бортики повыше.
Слабые места страуса – ноги и желудок: то сломает голени в драке, то наестся чего-то несъедобного.
А драться они любят: самцы даже через забор могут так выяснять отношения, что серьезно ранят противника.
Африканские страусы живут в неволе 50 лет. Если ничего себе не повредят от глупости и не станут отбивной.
И - главное: голову в песок, вопреки крылатому выражению, страусы не прячут. Это распространенный миф.
Кролик - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов
 
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