https://crimea.ria.ru/20230827/kogda-otechestvennye-samolety-zamenyat-importnye-v-aviakompaniyakh-rossii-1130983989.html

Когда отечественные самолеты заменят импортные в авиакомпаниях России

Когда отечественные самолеты заменят импортные в авиакомпаниях России - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Когда отечественные самолеты заменят импортные в авиакомпаниях России

Самолеты российского производства на 2/3 заменят иностранный флот в авиакомпаниях РФ предположительно к 2030 году. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском"... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T18:04

2023-08-27T18:04

2023-08-27T18:04

авиастроение

импортозамещение

россия

промышленность россии

экономика

роман гусаров

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130983873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ce19206df944380ad6ff3d25da6e67d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Самолеты российского производства на 2/3 заменят иностранный флот в авиакомпаниях РФ предположительно к 2030 году. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал авиаэксперт, главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.По его словам, работа над ранее заявленными проектами, связанными с производством самолетов МС-21 и Superjet-100 для отечественных авиакомпаний, сегодня активно ведется. Вывести их в серийное производство в установленные сроки помешали западные санкции.В частности, эксперт отметил, что серийное производство МС-21 должно было начаться еще два года назад, но был поставлен новый срок, и за минувшие два производители должны были полностью заместить все иностранные комплектующие этого судна.Это означает, что их надо было разработать, произвести опытные образцы, испытать и сертифицировать каждый, а после установить на самолет и вновь провести испытания и сертификацию уже в его составе, подчеркнул эксперт. Все это огромная работа, но она близится к завершению.Примерно такой же процесс, по его словам, происходит и в истории с производством самолета Superjet-100, с одним только нюансом: параллельно в рамках проекта ведется работа по созданию отечественного двигателя для него."И вроде бы как двигателестроители продвинулись здесь достаточно далеко. Так что в этом году ожидается начало полетов самолета Superjet-100, импортозамещенного, но не на 100%: как говорят сами производители, он пойдет испытания частично с иностранными комплектующими. Но, в любом случае к концу 2024 – началу 2025 года Superjet-100 должен начать поступать в авиакомпании в импортозамещенном виде", – заявил эксперт.Начиная с 2025 года производство Superjet-100 должно составить 20 самолетов в год, добавил он."Таким образом в планах объединенной авиастроительной корпорации до 2030 года примерно на 2/3 заместить иностранный флот в российских авиакомпаниях. Насколько задуманное получится, будет зависеть от того, как успешно и без сбоев будет идти программа реализации по подготовке серийного производства этих двух самолетов", – заключил Гусаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 годаВ России начали производство редких деталей для атомных ледоколов

https://crimea.ria.ru/20230820/iz-kryma-v-oae-kak-v-sudake-sozdayut-unikalnye-katamarany-na-elektrotyage-1130782199.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиастроение, импортозамещение, россия, промышленность россии, экономика, роман гусаров, мнения