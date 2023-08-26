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Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик

Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T10:10

2023-08-26T10:10

2023-08-26T10:10

ситуация на керченской переправе

керчь

керченская паромная переправа

новости крыма

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.За прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов."Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 26 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 298 178 пассажиров и 182 229 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 446 рейсов", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро субботыПоследние выходные лета: прогноз погоды в Крыму

керчь

керченский пролив

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