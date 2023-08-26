Рейтинг@Mail.ru
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230826/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-subbotu-pogoda-i-trafik-1130959907.html
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T10:10
2023-08-26T10:10
ситуация на керченской переправе
керчь
керченская паромная переправа
новости крыма
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130838973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edffacd44160a859cc778d1b9f5719ce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.За прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов."Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 26 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 298 178 пассажиров и 182 229 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 446 рейсов", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро субботыПоследние выходные лета: прогноз погоды в Крыму
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130838973_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_81186b2e04e3f257d6d18e25654eb9cd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на керченской переправе, керчь, керченская паромная переправа, новости крыма, керченский пролив
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик

Керченская паромная переправа работает штатно

10:10 26.08.2023
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 26 августа ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +28...+30 градусов, температура воды в море +25...+26 градусов" - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки паромы выполнили 16 рейсов.
"Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 26 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 298 178 пассажиров и 182 229 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 446 рейсов", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: обстановка на утро субботы
Последние выходные лета: прогноз погоды в Крыму
 
Ситуация на Керченской переправеКерчьКерченская паромная переправаНовости КрымаКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Движение по Караимской в Симферополе откроют раньше срока
12:04Умер экс-глава администрации Ельцина
11:39Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты
11:12Киевская духовная академия на грани закрытия
10:46Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причины
10:22Очередь растет: ситуация на Крымском мосту
10:10Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
09:38Как выбрать охлажденную рыбу
09:11Громкие звуки в трех районах Крыма - что известно
08:59Холера в России: Онищенко оценил риски распространения
08:22Что дарить учителю на День знаний
07:50Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца
07:01Крымский мост: обстановка на утро субботы
06:30Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотника
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
23:33На месте крушения самолета Пригожина нашли "черные ящики"
23:09Движение по Крымскому мосту восстановлено
22:58Главные события и заявления дня: 25 августа
22:31Главные новости Крыма: 25 августа
Лента новостейМолния