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Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника

Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника

Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета Су-25, перехватили управляемую ракету С-200 и сбили 73 беспилотника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T15:25

2023-08-25T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета Су-25, перехватили управляемую ракету С-200 и сбили 73 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, системы ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также одну переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200."В течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково в ЛНР, Берестовое и Гольмовский в ДНР, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области", - уточнили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о попытке Киева атаковать Крым с помощью беспилотников - средства ПВО обнаружили 42 дрона. В результате огневого воздействия над территорией полуострова уничтожены девять БПЛА, остальные 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре УкраиныСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и областиУкраинская ракета С-200 уничтожена над Калужской областью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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