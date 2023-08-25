https://crimea.ria.ru/20230825/rossiyskie-voennye-sbili-dva-ukrainskikh-su-25-i-73-bespilotnika-1130950540.html
Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника
Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника
Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета Су-25, перехватили управляемую ракету С-200 и сбили 73 беспилотника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T15:25
2023-08-25T15:25
2023-08-25T15:02
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
новости
украина
россия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/17/1123629786_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e811f070e3aeffdadde4826cff6daa07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета Су-25, перехватили управляемую ракету С-200 и сбили 73 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, системы ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также одну переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200."В течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково в ЛНР, Берестовое и Гольмовский в ДНР, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области", - уточнили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о попытке Киева атаковать Крым с помощью беспилотников - средства ПВО обнаружили 42 дрона. В результате огневого воздействия над территорией полуострова уничтожены девять БПЛА, остальные 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре УкраиныСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и областиУкраинская ракета С-200 уничтожена над Калужской областью
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/17/1123629786_100:0:1371:953_1920x0_80_0_0_b196e32d3af9d58877fa372fb464821c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, украина, россия, министерство обороны рф
Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника
Минобороны: российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских самолета Су-25, перехватили управляемую ракету С-200 и сбили 73 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе Золотой Балки Херсонской области также сбит украинский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
Кроме того, системы ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, а также одну переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200.
"В течение суток сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 73 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Шишково в ЛНР, Берестовое и Гольмовский в ДНР, Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое Запорожской области", - уточнили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11492 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о попытке Киева атаковать Крым
с помощью беспилотников - средства ПВО обнаружили 42 дрона. В результате огневого воздействия над территорией полуострова уничтожены девять БПЛА, остальные 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
Читайте также на РИА Новости Крым: