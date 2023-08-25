https://crimea.ria.ru/20230825/700-boevikov-i-tekhnika-nato-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1130953651.html

700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2023

700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Военнослужащие РФ в зоне специальной военной операции уничтожили около семисот боевиков, две артиллерийских установки Krab, две БМП Bradley, два... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T16:42

2023-08-25T16:42

2023-08-25T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие РФ в зоне специальной военной операции уничтожили около семисот боевиков, две артиллерийских установки Krab, две БМП Bradley, два бронетранспортера Stryker и множество других образцов западной техники. Кроме того, в Запорожской области была пресечена деятельность двух ДРГ, а в районе села Работино уничтожен склад боеприпасов, сообщается в сводке Минобороны.Противник активно атаковал российские позиции на всем протяжении линии боестолкновений. На Донецком направлении были успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка (ДНР). При этом уничтожено до 260-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы.На Купянском направлении силы группировки войск "Западная" отразили три атаки в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка в ЛНР. За сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три БМП, два пикапа и гаубица.На Запорожском направлении противник предпринял за сутки пять атак на российские позиции. В ходе боевых действий уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, две американских БМП Bradley и два бронетранспортера Stryker, три артустановки М777 производства США, а также два британских орудия "FH-70" и четыре автомобиля.Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области разбит полевой склад боеприпасов.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. В районе села Приютное Запорожской области уничтожены две украинских ДРГ.В результате боев на Южно-Донецком направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, огнем российской артиллерии поражены польская самоходка Krab, две американские артсистемы М777, три гаубицы, одна "Гвоздика" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.На Краснолиманском направлении проходили бои в районе населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 80 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.На Херсонском направлении за сутки выведено из строя до 50-ти националистов, американская артиллерийская система М777, две гаубицы и три автомобиля.Кроме того, за сутки российские военнослужащие сбили два украинских самолета и отразили атаку семидесяти трех украинских БПЛА. Корабли ЧФ нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре, сообщает МО РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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