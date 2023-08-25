Рейтинг@Mail.ru
700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230825/700-boevikov-i-tekhnika-nato-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1130953651.html
700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 25.08.2023
700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
Военнослужащие РФ в зоне специальной военной операции уничтожили около семисот боевиков, две артиллерийских установки Krab, две БМП Bradley, два... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T16:42
2023-08-25T16:42
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130953534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09dba76b8593f62cfadcbacde78f2abd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие РФ в зоне специальной военной операции уничтожили около семисот боевиков, две артиллерийских установки Krab, две БМП Bradley, два бронетранспортера Stryker и множество других образцов западной техники. Кроме того, в Запорожской области была пресечена деятельность двух ДРГ, а в районе села Работино уничтожен склад боеприпасов, сообщается в сводке Минобороны.Противник активно атаковал российские позиции на всем протяжении линии боестолкновений. На Донецком направлении были успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка (ДНР). При этом уничтожено до 260-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы.На Купянском направлении силы группировки войск "Западная" отразили три атаки в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка в ЛНР. За сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три БМП, два пикапа и гаубица.На Запорожском направлении противник предпринял за сутки пять атак на российские позиции. В ходе боевых действий уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, две американских БМП Bradley и два бронетранспортера Stryker, три артустановки М777 производства США, а также два британских орудия "FH-70" и четыре автомобиля.Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области разбит полевой склад боеприпасов.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. В районе села Приютное Запорожской области уничтожены две украинских ДРГ.В результате боев на Южно-Донецком направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, огнем российской артиллерии поражены польская самоходка Krab, две американские артсистемы М777, три гаубицы, одна "Гвоздика" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.На Краснолиманском направлении проходили бои в районе населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 80 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.На Херсонском направлении за сутки выведено из строя до 50-ти националистов, американская артиллерийская система М777, две гаубицы и три автомобиля.Кроме того, за сутки российские военнослужащие сбили два украинских самолета и отразили атаку семидесяти трех украинских БПЛА. Корабли ЧФ нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре, сообщает МО РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуСилы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130953534_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_45435f79eed244c7708a0a0f16c499b4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Хроника СВО: армия РФ за сутки уничтожила множество техники НАТО и склад боеприпасов

16:42 25.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие РФ в зоне специальной военной операции уничтожили около семисот боевиков, две артиллерийских установки Krab, две БМП Bradley, два бронетранспортера Stryker и множество других образцов западной техники. Кроме того, в Запорожской области была пресечена деятельность двух ДРГ, а в районе села Работино уничтожен склад боеприпасов, сообщается в сводке Минобороны.
Противник активно атаковал российские позиции на всем протяжении линии боестолкновений. На Донецком направлении были успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка (ДНР). При этом уничтожено до 260-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы.
На Купянском направлении силы группировки войск "Западная" отразили три атаки в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка в ЛНР. За сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три БМП, два пикапа и гаубица.
На Запорожском направлении противник предпринял за сутки пять атак на российские позиции. В ходе боевых действий уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, две американских БМП Bradley и два бронетранспортера Stryker, три артустановки М777 производства США, а также два британских орудия "FH-70" и четыре автомобиля.
Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области разбит полевой склад боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку противника в районе населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. В районе села Приютное Запорожской области уничтожены две украинских ДРГ.
В результате боев на Южно-Донецком направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, огнем российской артиллерии поражены польская самоходка Krab, две американские артсистемы М777, три гаубицы, одна "Гвоздика" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
На Краснолиманском направлении проходили бои в районе населенного пункта Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 80 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Херсонском направлении за сутки выведено из строя до 50-ти националистов, американская артиллерийская система М777, две гаубицы и три автомобиля.
Кроме того, за сутки российские военнослужащие сбили два украинских самолета и отразили атаку семидесяти трех украинских БПЛА. Корабли ЧФ нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре, сообщает МО РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России уничтожила ракетным ударом центр принятия решений ВСУ
42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в Крыму
Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО
17:53В Севастополе жертвами педофила стали 34 ребенка
17:31Крымчанка получила семь лет за убийство сожителя ножом и отверткой
17:04Уйдет ли "Вагнер" из Белоруссии – заявление Лукашенко
16:42700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
16:22Двое жителей Курской области ранены в результате обстрела ВСУ
15:57Целью украинских БПЛА чаще всего становятся жилые дома - Песков
15:45Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине
15:25Российские военные сбили два украинских Су-25 и 73 беспилотника
15:16Добровольцы СВО и бойцы теробороны будут приносить присягу – указ Путина
15:12Можем повторить: в Роскосмосе планируют продолжение лунной программы
14:56Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки
14:45Корабли ВМФ нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Украины
14:41Аэропорты в Мариуполе и Мелитополе будут восстановлены – Хуснуллин
14:36Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом
14:29Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
14:21Ситуация на Крымском мосту: очередь выросла почти вдвое
14:19Смертельное ДТП в Крыму: в Кировском районе перевернулся ВАЗ
14:08Песков анонсировал скорую встречу Путина и Эрдогана
13:55В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина
Лента новостейМолния