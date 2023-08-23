https://crimea.ria.ru/20230823/v-evpatorii-siloviki-nakryli-khostel-s-37-migrantami-nelegalami-1130895078.html

В Евпатории силовики накрыли хостел с 37 мигрантами-нелегалами

В Евпатории силовики накрыли хостел с 37 мигрантами-нелегалами - РИА Новости Крым, 23.08.2023

В Евпатории силовики накрыли хостел с 37 мигрантами-нелегалами

В Евпатории силовики в ходе рейда выявили хостел с 37 незаконными мигрантами, часть из них будут выдворены из России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T15:27

2023-08-23T15:27

2023-08-23T15:27

мвд по республике крым

мигранты

миграционная политика

крым

новости крыма

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0aa40d2da4c6634c57223686d7554cac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. В Евпатории силовики в ходе рейда выявили хостел с 37 незаконными мигрантами, часть из них будут выдворены из России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым."В результате рейда сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии на территории бывшего санатория был выявлен хостел, в котором проживали 47 иностранных граждан. Установлено, что 37 иностранцев проживали на территории России с нарушением миграционного законодательства", - говорится в Telegram-канале ведомства.В отношении нелегалов составлены материалы об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел суд принял решение о выдворении 16 иностранцев, они самостоятельно покинут страну. Остальным назначен штраф."Кроме того, установлено, что организатором хостела собран не полный пакет необходимой документации. В отношении него в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – ПутинНазвано количество находящихся в России мигрантовВ Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, мигранты, миграционная политика, крым, новости крыма, евпатория