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В Евпатории силовики накрыли хостел с 37 мигрантами-нелегалами
В Евпатории силовики накрыли хостел с 37 мигрантами-нелегалами - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В Евпатории силовики накрыли хостел с 37 мигрантами-нелегалами
В Евпатории силовики в ходе рейда выявили хостел с 37 незаконными мигрантами, часть из них будут выдворены из России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T15:27
2023-08-23T15:27
2023-08-23T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. В Евпатории силовики в ходе рейда выявили хостел с 37 незаконными мигрантами, часть из них будут выдворены из России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым."В результате рейда сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии на территории бывшего санатория был выявлен хостел, в котором проживали 47 иностранных граждан. Установлено, что 37 иностранцев проживали на территории России с нарушением миграционного законодательства", - говорится в Telegram-канале ведомства.В отношении нелегалов составлены материалы об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел суд принял решение о выдворении 16 иностранцев, они самостоятельно покинут страну. Остальным назначен штраф."Кроме того, установлено, что организатором хостела собран не полный пакет необходимой документации. В отношении него в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты должны уважать правила и традиции России и ее регионов – ПутинНазвано количество находящихся в России мигрантовВ Крыму супругам-фермерам дали условные сроки за незаконных мигрантов
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В Евпатории силовики накрыли хостел с 37 мигрантами-нелегалами
МВД: в Евпатории выявили хостел с 37 незаконными мигрантами
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. В Евпатории силовики в ходе рейда выявили хостел с 37 незаконными мигрантами, часть из них будут выдворены из России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"В результате рейда сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии на территории бывшего санатория был выявлен хостел, в котором проживали 47 иностранных граждан. Установлено, что 37 иностранцев проживали на территории России с нарушением миграционного законодательства", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В отношении нелегалов составлены материалы об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел суд принял решение о выдворении 16 иностранцев, они самостоятельно покинут страну. Остальным назначен штраф.
"Кроме того, установлено, что организатором хостела собран не полный пакет необходимой документации. В отношении него в настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МВД.
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