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В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19
В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19 - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 38... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 38 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 1002 человека.Выздоровели за прошедшую семидневку 2769 россиян. Скончались от осложнений болезни 34 пациента.В Крыму за неделю выявлено 36 новых случаев заражения, в больницы попали 10 пациентов. Выздоровели 38 человек.В Севастополе подтверждено 23 случая коронавируса. Госпитализированных не было. Выздоровели 24 человека. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем миреКакие инфекции очень опасны летом – ответ врачаКрымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы
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новости, россия, крым, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, коронавирус
В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19
Оперштаб: в 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 38 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Госпитализированы в медучреждения страны 1002 человека.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 19 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
Выздоровели за прошедшую семидневку 2769 россиян. Скончались от осложнений болезни 34 пациента.
В Крыму за неделю выявлено 36 новых случаев заражения, в больницы попали 10 пациентов. Выздоровели 38 человек.
В Севастополе подтверждено 23 случая коронавируса. Госпитализированных не было. Выздоровели 24 человека. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
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