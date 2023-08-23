https://crimea.ria.ru/20230823/v-46-regionakh-rossii-vyroslo-chislo-zabolevshikh-covid19-1130873483.html

В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19

В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19 - РИА Новости Крым, 23.08.2023

В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 38... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T07:47

2023-08-23T07:47

2023-08-23T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 38 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 1002 человека.Выздоровели за прошедшую семидневку 2769 россиян. Скончались от осложнений болезни 34 пациента.В Крыму за неделю выявлено 36 новых случаев заражения, в больницы попали 10 пациентов. Выздоровели 38 человек.В Севастополе подтверждено 23 случая коронавируса. Госпитализированных не было. Выздоровели 24 человека. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем миреКакие инфекции очень опасны летом – ответ врачаКрымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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