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Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа

Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа

Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-08-23T09:40

2023-08-23T09:40

2023-08-23T09:58

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

керчь

кубань

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Обстановка в Керченском проливе"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 23 августа ветер северный, северо-западный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…+32 градуса, температура воды в море +26…+27 градусов", – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки паромы выполнили 19 рейсов. Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 17 июля паромами перевезено 92 265 пассажиров, 20 949 автомобилей и 2 374 пассажирских автобуса.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимНа севере и востоке Крыма будут слышны звуки взрывов

керченский пролив

керчь

кубань

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