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Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа
Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-08-23T09:40
2023-08-23T09:40
2023-08-23T09:58
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
керчь
кубань
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Обстановка в Керченском проливе"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 23 августа ветер северный, северо-западный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…+32 градуса, температура воды в море +26…+27 градусов", – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки паромы выполнили 19 рейсов. Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 17 июля паромами перевезено 92 265 пассажиров, 20 949 автомобилей и 2 374 пассажирских автобуса.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимНа севере и востоке Крыма будут слышны звуки взрывов
керченский пролив
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керчь, кубань, инфографика
Ситуация на керченской переправе на утро среды 23 августа
Росморречфлот: по Керченскому проливу штормовых предупреждений нет
09:40 23.08.2023 (обновлено: 09:58 23.08.2023)
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка в Керченском проливе
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 23 августа ветер северный, северо-западный 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…+32 градуса, температура воды в море +26…+27 градусов", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки паромы выполнили 19 рейсов. Всего с момента возобновления работы Керченской переправы 17 июля паромами перевезено 92 265 пассажиров, 20 949 автомобилей и 2 374 пассажирских автобуса.
"С начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 23 августа 2023 года через пролив в обе стороны перевезено 290 885 пассажиров и 180 417 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 395 рейсов", – уточнили в ведомстве.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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