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На севере и востоке Крыма будут слышны звуки взрывов
На севере и востоке Крыма будут слышны звуки взрывов - РИА Новости Крым, 23.08.2023
На севере и востоке Крыма будут слышны звуки взрывов
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в среду жители Армянска, Керчи, Старого Крыма и еще ряда населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в среду жители Армянска, Керчи, Старого Крыма и еще ряда населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в селе Багерово и Керчи - с 10.00 до 17.00, в Армянске (село Перекоп) - с 10.00 до 17.00, в селе Майское - с 10.00 до 17.00Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в двух городах и трех населенных пунктах полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230815/v-starom-krymu-budet-gromko-1130736634.html
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На севере и востоке Крыма будут слышны звуки взрывов
В Армянске, Керчи и других районах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы
07:07 23.08.2023 (обновлено: 07:29 23.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в среду жители Армянска, Керчи, Старого Крыма и еще ряда населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в селе Багерово и Керчи - с 10.00 до 17.00, в Армянске (село Перекоп) - с 10.00 до 17.00, в селе Майское - с 10.00 до 17.00
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в двух городах и трех населенных пунктах полуострова.