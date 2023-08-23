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Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником
Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T12:22
2023-08-23T12:22
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.Ранее в среду российские силовики пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА по Москве. Два из атакующих столицу дрона уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".Читайте также на РИА Новости Крым:В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой домОт упавшего в Московской области БПЛА пострадали два местных жителяНад Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, минобороны украины, новости , безопасность, происшествия, украина, россия
Киев пытался атаковать Белгородскую область беспилотником

Минобороны: в Белгородской области сбит беспилотник ВСУ самолетного типа

12:22 23.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО беспилотник обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее в среду российские силовики пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА по Москве. Два из атакующих столицу дрона уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБелгородская областьМинобороны УкраиныНовостиБезопасностьПроисшествияУкраинаРоссия
 
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