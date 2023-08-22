https://crimea.ria.ru/20230822/ot-nemetskogo-biznesa-v-selo-zachem-yakhtsmen-poselilsya-v-glubinke-kryma-1130753782.html

От немецкого бизнеса в село: зачем яхтсмен поселился в глубинке Крыма

От немецкого бизнеса в село: зачем яхтсмен поселился в глубинке Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2023

От немецкого бизнеса в село: зачем яхтсмен поселился в глубинке Крыма

Первым делом на стол гостям в летнюю жару в доме Владимира Липпа ставят кувшин с прохладным русским домашним квасом. Мы с хозяином сидим на летней веранде около РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T06:45

2023-08-22T06:45

2023-08-22T09:36

новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

крым

общество

германия

владимир липп

авторы

интервью

события в донбассе

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130806176_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7860956760d9048847d7c0f1cfdff096.jpg

Первым делом на стол гостям в летнюю жару в доме Владимира Липпа ставят кувшин с прохладным русским домашним квасом. Мы с хозяином сидим на летней веранде около небольшого дома в одном из сел крымской глубинки. Владимир рассказывает о том, почему он, прожив почти 30 лет в Германии, вернулся в Россию, в Крым!В Германии оказался по любвиБыли времена Горбачева, когда мы братались с Западом. В 1989 году мне было 25 лет, только что закончил учебу в Ленинградском кораблестроительном институте. Советский Комитет защиты мира и немецкая партия Зеленых и еще несколько организаций с Запада проводили международную регату по Балтийскому морю в защиту экологии и мира. А я потомственный яхтсмен, занимался в Санкт-Петербуржском яхт-клубе, был на яхте матросом.На борту у нас - три девушки из Германии. Три недели мы провели на регате, заходили во все страны Балтийского моря. Тогда я и сошелся со своей будущей женой. И вот мы стали перезваниваться, переписываться, она приехала в Россию, я ее с родителями познакомил и сделал ей предложение. Так новоиспеченный специалист оказался в Германии, где прожил 27 лет и где родилась моя дочь Алина - дитя перестройки.Как бы я к Горбачеву не относился сейчас, но в результате его политики я нашел свою любовь и у меня родилась прекрасная дочь.Средство, чтобы стать счастливымКогда возраст мой подходил к полувеку, я решил, что хорошо было бы полностью поменять свою жизнь. Я много занимался бизнесом и понял, что это - средство для существования, но не средство для того, чтобы стать счастливым. И мне захотелось попробовать себя в сельском хозяйстве. В Германии есть такая практика, что люди с небольшим капиталом бросают городскую жизнь и выезжают в сельскую местность, покупают крестьянские брошенные дома, восстанавливают сельское хозяйство - не для ведения бизнеса, а чтобы обеспечить себя и свою семью. Живут на селе счастливо и без напряжения.Я подумал, что, когда выйду на пенсию, - это как раз то, что мне нужно. С этим внутренним намерением я попал на греческий остров Корфу. Там сразу вспомнил Крым, где часто бывал в детстве, где у меня жили бабушка и дедушка. Дед - полковник морской авиации – Георгий Андреевич Бойко, жил в Севастополе. У меня еще и здесь родственники есть, дядя живет, двоюродные братья.И тут случился 2014 год. Крым моментально возвращается в Россию, и я понимаю, что возвращаться надо в Россию, а не в Грецию.В Германии я пытался говорить о случившемся с людьми, объяснить им, что происходит на Украине. А они смотрели свои немецкие новости, и эту массу лжи было не пробить.Немецкое мульти-культиНадо сказать, что, прожив только восемь лет в Германии, я почувствовал, что меня бесит их размеренная жизнь. Мы жили в коттедже, и соседями справа и слева были коренные немцы. Встречаешь на улице соседа: ой, слушай, а давай мы там сегодня пойдем пива попьем, посидим у меня на террасе. А он говорит - сегодня у меня спорт. А завтра? А завтра я обещал какому-то другу, а послезавтра то, а после-после завтра это… Вот через неделю, в среду, в 17.15 я готов. У них все расписано по минутам на неделю вперед. И ты думаешь: елки-палки, что ж все такое монотонное, размеренное, предсказуемое!Немцы очень следят за общественным порядком. Они смотрят, что там у тебя во дворе, подстриг ли ты траву. У нас около коттеджей были гаражи. И у всех они зеленые, а у меня в красный цвет покрашен. Соседи говорят: а не хотите ли вы перекрасить свой гараж? Всякий раз при встрече они мне капали на мозг, чтоб я гараж перекрасил.А дальше больше. Молодым поколениям внедрялось в сознание так называемое мульти-культи, ЛГБТ, любовь ко всяким извращениям. Якобы, это совсем не извращения, надо к этому относиться толерантно, принимать это. Сначала надо принимать, а потом стали требовать: возьми и сам стань таким или пойди и расскажи, как ты их всех любишь. Сейчас это уже форма фашизма: если хочешь получить заказ от государства, докажи, что у тебя на фирме работает определенный процент ЛГБТ. Иррациональные решения стали внедряться. А молодежь, не имея жизненного опыта, воспринимает это все "на ура". Раньше этого не было, раньше немцы моего возраста говорили: я понимаю, что ты из России, у тебя своя точка зрения. А сейчас, раз ты другой, то ты становишься не рукопожатым.Я как представил себе, что буду до смерти жить и мучиться во всем этом! Ужас.Крым – российский навсегдаВ 2015 году я решил приехать в гости в Севастополь. И как раз приехал в ноябре, когда воинствующие украинцы отрубили полуострову свет. Везде работали генераторы, люди со свечами ходили, а в Севастополе на Приморском бульваре бабушки при фонарях, которые МЧС поставили, танцевали. И когда я увидел такие настроения людей, я понял, что Крым – российский навсегда.Все время жизни в Германии я оставался гражданином России. Три года подряд я приезжал и изучал Крым, искал подходящую землю с подходящими природными условиями, изучал вопросы ведения сельского хозяйства. Побывал в Ялте, Алупке, Алуште, Евпатории, ездил на косу Беляус. Но мне нужно было, чтобы были солнце, вода, было не так жарко и рядом с моими родственниками. Поскольку родственники из Севастополя, то я понял, что мое место - Байдарская долина. Она очень хороша, чтобы успешно заниматься сельским хозяйством.Сейчас на своих 11 сотках я выращиваю для себя все, что здесь в Крыму растет. Это только для семьи, не на продажу. Понятное дело, что только огородом себя не обеспечишь, нужно бензин покупать, молоко, муку. И, когда я строил на участке дом, то запланировал второй этаж под сдачу. К нам приезжают туристы.Русская душаДочь моя с детства толком не говорила по-русски. Когда она была маленькой девочкой, мы с ней пели русские песни, но, когда она чуть подросла, ей стало это не интересно. Так по-немецки и сказала: папа, не мучай меня, говори на немецком!Я озадачился, что девочка растет, отформатированная немецкими СМИ. К ее совершеннолетию я ей написал длинное письмо, и там были такие слова: "Имей в виду, что, если у тебя в мироощущении вдруг будут некоторые моменты, которые ты не можешь объяснить, то, возможно, что это и есть твоя русская душа".Так и случилось, у нее появился некоторый привкус недопонимания в общении с немецкими сверстниками. И тогда мы решили, что ей пришла пора познакомиться с Россией получше.Алина закончила курсы русского языка, потом поехала на языковую практику к бабушке в Петербург. Дочери мы нашли работу в Эрмитаже - нужны были волонтеры, которые умели говорить на нескольких языках. Три месяца она волонтерствовала среди картин Рембрандта и Ван Гога и сказала: "Я обязательно хочу продолжать знакомиться с Россией".Студенткой дочь изучала экологию и нашла себе практику на озере Байкал. Жила там с российскими студентами в палатках, изучала флору и фауну. И после третьего курса, уже после того, как Крым вернулся в Россию, самостоятельно устроилась в Севастополе писать научную работу с местным куратором по проблемам переработки мусора. Крым ей очень понравился и Алине захотелось сохранить его уникальную природу. Стоит сравнить тот факт, что ко мне из Германии приезжают сюда знакомые и удивляются, как много в крымских полях растет цветов. А в Германии все выведено, все полевые цветы считаются сорняками. Там только моно-культуры: либо рапс у тебя растет, либо подсолнечник, либо вообще ничего.

https://crimea.ria.ru/20230813/chudesa-sluchayutsya-donbass-v-istoriyakh-veruyuschego-volontera-1130670988.html

крым

германия

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

новости крыма, крым, общество, германия, владимир липп, авторы, интервью, события в донбассе, севастополь, европейский союз, россия, запрет пропаганды лгбт