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Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин
Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин
Около 400 автомобилей находятся в очереди с обеих сторон Крымского моста, основной трафик – в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T16:22
2023-08-22T16:22
2023-08-22T16:22
крымский мост
логистика
транспорт
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Около 400 автомобилей находятся в очереди с обеих сторон Крымского моста, основной трафик – в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Двумя часами ранее проезда через транспортный переход ожидали 100 автомобилей. После этого мост временно закрывали в целях безопасности. Движение возобновили спустя 40 минут, однако уже начала формироваться очередь.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыли для проездаОчередь на Крымский мост: сколько ждать проездаКак работает Керченская переправа во вторник: погода и трафик
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крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, крым, краснодарский край, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 300 машин, в Тамани – 80