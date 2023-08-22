https://crimea.ria.ru/20230822/krymskiy-most-seychas-v-ocheredi-stoyat-okolo-400-mashin-1130877350.html

Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин

Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Крымский мост сейчас: в очереди стоят около 400 машин

Около 400 автомобилей находятся в очереди с обеих сторон Крымского моста, основной трафик – в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T16:22

2023-08-22T16:22

2023-08-22T16:22

крымский мост

логистика

транспорт

ситуация на дорогах крыма

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Около 400 автомобилей находятся в очереди с обеих сторон Крымского моста, основной трафик – в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Двумя часами ранее проезда через транспортный переход ожидали 100 автомобилей. После этого мост временно закрывали в целях безопасности. Движение возобновили спустя 40 минут, однако уже начала формироваться очередь.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыли для проездаОчередь на Крымский мост: сколько ждать проездаКак работает Керченская переправа во вторник: погода и трафик

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, крым, краснодарский край, керчь, тамань