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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Крымский мост открыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T15:24
2023-08-22T15:24
2023-08-22T15:27
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход перекрыли в 14:40. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя 40 минут проезд открыли.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Керченская переправа и сухопутный коридор в Крым работают в штатном режиме.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, крым, краснодарский край, тамань, керчь
Крымский мост открыли для проезда
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
15:24 22.08.2023 (обновлено: 15:27 22.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Транспортный переход перекрыли
в 14:40. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя 40 минут проезд открыли.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Керченская переправа и сухопутный коридор в Крым работают в штатном режиме.
Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.