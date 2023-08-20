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Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация
Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация
Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи - небольшой затор. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T14:13
2023-08-20T14:13
2023-08-20T14:13
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи - небольшой затор. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро воскресеньяНовый детектив: в Киеве Крымский мост уличили в "уничтожении судоходства""Крымский мост закрывают": на Украине взялись за штамповку новых мифов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация
На подъездах к Крымскому мосту очередей нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи - небольшой затор. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 59 транспортных средств", - сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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