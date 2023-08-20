https://crimea.ria.ru/20230820/situatsiya-na-krymskom-mostu-operativnaya-informatsiya-1130831963.html

Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация

Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Ситуация на Крымском мосту: оперативная информация

Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи - небольшой затор. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T14:13

2023-08-20T14:13

2023-08-20T14:13

крымский мост

керченский пролив

транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи - небольшой затор. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро воскресеньяНовый детектив: в Киеве Крымский мост уличили в "уничтожении судоходства""Крымский мост закрывают": на Украине взялись за штамповку новых мифов

крымский мост

керченский пролив

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, новости крыма